El partido de Colombia contra Venezuela por Eliminatorias FIBA se canceló: ¿qué pasó?

La selección de Colombia de baloncesto tendrá que esperar para su segunda presentación en las Clasificaciones FIBA rumbo al Mundial 2027. Aunque la ventana apenas comienza y el equipo llegaba impulsado por una victoria vibrante en casa, el compromiso frente a Venezuela no se jugará en la fecha prevista. El duelo, que estaba programado para el próximo domingo 30 de noviembre, quedó oficialmente aplazado por decisión de la FIBA.

La noticia cae en medio del arranque clasificatorio, un camino que Colombia abrió con una actuación llena de carácter en Cali. El equipo dirigido por Tomás Díaz buscaba sostener ese envión cuando tocara jugar de visitante, pero la organización continental determinó que, debido a la situación geopolítica en la región, no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad de jugadores, oficiales y personal operativo. En palabras del organismo, la medida responde a la necesidad de preservar la “operational certainty” y proteger la integridad de la competencia.

El aplazamiento no elimina el partido del calendario, lo mueve. FIBA informó que el encuentro será reprogramado a más tardar al cierre de la Ventana 3, es decir, antes del 7 de julio de 2026. La nueva fecha se comunicará más adelante, por lo que Colombia deberá ajustar sus planes y esperar la definición oficial mientras continúa su preparación para lo que viene en la ruta mundialista.

La Tricolor había arrancado su clasificatorio con una noche convincente en el coliseo Evangelista Mora, donde derrotó 80-78 a Venezuela en un partido cargado de tensión, ritmo y momentos de alto nivel. Fue el tipo de triunfo que no solo suma en la tabla, sino que refuerza la confianza colectiva y reconecta al público con la selección

El duelo en casa comenzó con la chispa de Hansel Atencia, quien abrió el marcador con un triple de stepback que levantó al coliseo, y Jaime Echenique respondió con dos volcadas que marcaron el tono emocional de la noche. Venezuela, firme desde el arranque, respondió con la energía de Anyelo Cisneros y Michael Carrera, lo que le permitió cerrar el primer cuarto con ventaja.

En el segundo periodo apareció el tridente que sostuvo a Colombia en los momentos más complejos: Braian Angola, Tello y Echenique. Angola encontró su ritmo ofensivo, Tello mostró su habitual lectura de juego y Echenique confirmó el nivel que trae desde Italia. Aun así, la vinotinto se mantuvo arriba al descanso (48-45), demostrando por qué estos encuentros suelen definirse en los detalles.

Ya en el último cuarto, la selección encontró madurez para cerrar: Atencia acertó un triple oportuno, Andrés Ibargüen castigó en la pintura y Tello fue solución constante bajo el aro. Cuando Venezuela apretó y dejó la diferencia en dos puntos, llegó la jugada diseñada por el coach Díaz para liberar nuevamente a Atencia, quien sentenció el duelo con otro triple decisivo.

La noche terminó con Jaime Echenique como figura, firmando 17 puntos, 7 rebotes y 22 de eficiencia, resumen perfecto de un rendimiento dominante.

