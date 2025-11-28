Así quedó la tabla de posiciones en las Eliminatorias Femeninas tras el empate de Colombia

La Tricolor sigue en la cima pese al tropiezo en La Paz, en una jornada que reacomodó la pelea y apretó la disputa por los cupos al Mundial de 2027. Foto: EFE - Luis Gandarillas

El empate 1-1 entre Colombia y Bolivia en La Paz terminó con la seguidilla de triunfos del combinado nacional en el nuevo certamen de Conmebol. La Tricolor, que llegó con marcha perfecta, salvó un punto en una tarde complicada en los 3.600 metros del Hernando Siles y logró mantenerse en lo más alto de la Liga de Naciones de Sudamérica, el torneo que reparte los cupos al Mundial femenino de 2027.

El gol de Gabriela Rodríguez, a los 76 minutos, evitó una caída inesperada luego de que Sonia Turihuano adelantara a las locales al inicio del segundo tiempo.

El resultado dejó a Colombia con 7 puntos, todavía firme en la punta y con margen frente a sus perseguidoras, aunque el rendimiento en La Paz dejó claro que la clasificación no será un trámite. El equipo tuvo volumen de juego, anuló dos goles y generó opciones con Valerin Loboa y Linda Caicedo, pero mostró una falencia que no suele perdonar en este tipo de partidos: falta de contundencia en momentos clave.

En el otro duelo de la jornada, Perú sacudió el tablero con un 3-1 frente a Chile en el Clásico del Pacífico, una victoria que le permitió sumar sus primeros puntos y salir del fondo. Alesia García, Luz Campoverde y Raquel Bilcape firmaron los goles del equipo inca, que aprovechó su localía en Cusco para imponerse con autoridad. Chile, que había llegado como escolta invicta, descontó por medio de Nayadet López, pero no encontró respuesta para frenar la reacción peruana y ahora queda expuesta a la presión de quienes vienen detrás.

La fecha se completará con los duelos entre Ecuador y Venezuela, además del Paraguay–Uruguay. Argentina descansó, pero aun así permanece en la pelea alta gracias a su arranque sólido.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

