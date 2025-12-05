No fue el Nobel de la Paz, pero tuvo su consuelo: la FIFA le dio este premio a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) condecoró este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Premio FIFA de la Paz.

La FIFA anunció la introducción de este galardón el pasado 5 de noviembre. El ente comunicó que esta distinción estaría dirigida para “todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a la personas del planeta”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de entregarle el premio al mandatario estadounidense. “Eso es lo que nosotros queremos de un líder, a quien le importa la gente, que quiera que vivamos en un mundo seguro”, le dijo a Trump el dirigente suizo.

“Este es uno de los mayores honores que he recibido en mi vida. Hemos salvado millones de vidas”, comentó Trump al aceptar el galardón que le entregaron este viernes en el Kennedy Center.

La relación de Infantino con Trump

Infantino conoció a Trump en 2018, cuando visitó la Casa Blanca luego de que se le concediera la sede de la Copa Mundial 2026 a Estados Unidos (junto con México y Canadá). En 2020 coincidieron en el Foro Económico Mundial en Davos, donde el presidente de FIFA definió a Trump como “un gran amigo”.

La relación entre ambos es estrecha también en términos futbolísticos, pues la FIFA abrió el pasado 8 de julio de 2025 una oficina de representación en la Trump Tower de Nueva York, como parte de la preparación para la Copa Mundial de 2026.

La polémica del premio otorgado a Trump

Trump expresó su malestar en octubre pasado por no ser galardonado con el Nobel de la Paz, argumentando haber negociado acuerdos de paz y a que habría “terminado siete guerras”. Sin embargo, la su gestión se ha visto empañada por decisiones que no van en la línea del premio.

La FIFA le entregó el premio al mandatario estadounidense horas después de que su ejército bombardeara por vigesimosegunda vez una lancha en el caribe que dejó cuatro muertos. También se confirmó el cuarto ataque cerca de las costas de Buenaventura desde que arrancó la ofensiva en septiembre pasado. Los ataques son considerados por organismos de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.

Tampoco se puede ignorar que el presidente norteamericano ha sido un firme defensor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del Estado de Israel, en medio de la crisis con los territorios palestinos, en la que decenas de miles de personas han muerto, se ha restringido el ingreso de ayuda humanitaria y se han producido detenciones arbitrarias, entre otras denuncias.

Dentro de territorio estadounidense también hay preocupación por su política migratoria, en la que múltiples organismos de derechos humanos han criticado las detenciones y deportaciones de inmigrantes sin respetar el debido proceso.

