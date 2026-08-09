No para la lluvia de críticas a Álvaro Montero por sus continuos errores con Boca Juniors

Álvaro Montero llegó a Boca Juniors y se ganó la titularidad de inmediato. No obstante, su nivel es muy cuestionado por los hinchas. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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Álvaro Montero no ha tenido el comienzo esperado en Boca Juniors. El arquero colombiano llegó al conjunto xeneize y rápidamente se adueñó de la titularidad, pero sus primeras presentaciones han estado acompañadas de cuestionamientos por errores y decisiones que han generado preocupación entre los aficionados.

El guardameta atraviesa ahora un periodo de adaptación en el que cada actuación está siendo examinada con lupa.

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Las críticas volvieron a aparecer este sábado, precisamente frente a su antiguo equipo, Vélez Sarsfield. A los 12 minutos, Diego Valdés abrió el marcador con un tiro libre en el que buena parte de los señalamientos apuntaron contra Montero.

Al colombiano le reprocharon haber ubicado apenas dos jugadores en la barrera y haber dejado demasiado descubierto el primer palo. La ejecución fue potente y precisa, pero el balón terminó pasando prácticamente por el espacio que había quedado libre antes de superar al guardameta.

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La situación se hizo todavía más incómoda por un par de salidas cuestionables del colombiano durante el encuentro.

En una de ellas, Montero abandonó su arco y Leandro Paredes terminó salvando la jugada sobre la línea. Después, cuando el arquero se acercó para agradecerle, el mediocampista aparentemente evitó darle la mano, una imagen que rápidamente alimentó versiones sobre un posible malestar interno.

Sin embargo, más allá de las especulaciones que surgieron alrededor de la escena, lo concreto es que las dudas sobre el rendimiento del colombiano continúan creciendo.

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¿Qué dicen los números del nivel de Álvaro Montero en Boca?

Los números de sus primeros partidos con Boca confirman el comienzo complicado del arquero con la camiseta xeneize.

Montero acumula seis partidos con el conjunto argentino, todos como titular, y ha recibido siete goles en 570 minutos, para un promedio de 1,10 tantos por cada 90 minutos. En ese periodo enfrentó 21 remates al arco y realizó 12 atajadas, con un porcentaje de salvadas del 57,1 %. Además, apenas consiguió mantener su arco en cero una vez. Son registros que contrastan con sus mejores temporadas y que ayudan a explicar por qué su titularidad empieza a ser discutida.

Afortunadamente para Montero, Boca logró reaccionar y Santiago Ascacíbar consiguió el empate a los 39 minutos, evitando que la actuación del arquero quedara todavía más marcada por el resultado.

Sin embargo, el colombiano sabe que necesita elevar rápidamente su rendimiento. Llegó para competir por un puesto de enorme exposición y, después de apenas unos encuentros, la paciencia comienza a reducirse. Si los errores continúan, el riesgo de perder la titularidad será cada vez mayor en un club en el que la presión sobre el arquero suele multiplicarse con cada equivocación.

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