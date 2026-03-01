Publicidad

EN VIVO: minuto a minuto de Canadá vs. Colombia en la SheBelieves Cup 2026

La tricolor, liderada por Linda Caicedo, debuta frente a un peso pesado este domingo en el torneo amistoso que se celebra Estados Unidos.

01 de marzo de 2026 - 06:36 p. m.

Linda Caicedo, figura de la selección femenina de Colombia.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
La selección femenina de Colombia encara este domingo su primer partido del año. La tricolor, bajo la dirección de Angelo Marsiglia y con la presencia de referentes como Linda Caicedo, Leicy Santos y Daniela Montoya, enfrenta a Canadá en la primera fecha de la Copa She Believes, certamen amistoso que se celebra en Estados Unidos.

El formato de este certamen es un todos contra todos en el que el mejor ubicado al final de tres jornadas será el campeón. Los primeros 90 minutos del equipo de todos tendrán lugar en el Geodis Park de Nashville, Tennesse. Después tendrá que preparar sus duelos frente a Argentina y Estados Unidos.

Este certamen, además, le sirve a Colombia para ver en qué nivel están sus jugadoras y llegar con ritmo competitivo al reinicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2027. La tricolor, cuarta en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, se medirá en abril entrante con Venezuela, Chile y Argentina.

Minuto a minuto de Canadá vs. Colombia en la SheBelieves Cup:

Hace 5 horas

El XI de Canadá

La selección de Canadá, dirigida por la británica Casey Stoney, eligió un 4-4-2: Kailen Sheridan, Janine Sonis, Jade Rose, Vanessa Gilles, Gabrielle Carle; Delaney Baie Pridham, Emma Regan, Jessie Fleming y Holly Ward; Marie-Yasmine Alidou y Jordyn Huitema.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Colombia

Angelo Marsiglia dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Canadá: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Manuela Venegas y Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo y Leicy Santos; Manuela Pavi, Linda Caiedo y Valerin Loboa.

Hace 5 horas

El clima en Nashville

El cielo en la ciudad de Nashville, Tennesse, donde Colombia va a enfrentar a Canadá, se encuentra mayormente nublado. La temperatura ronda los 18° grados y la probabilidad de lluvia es del 10%.

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

