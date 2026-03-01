Premier League: Arsenal logró un triunfo clave frente a Chelsea en el duelo de la fecha

Los jugadores de Arsenal celebran su triunfo contra Chelsea en la Premier League. Foto: AFP - GLYN KIRK

Arsenal, el líder de la Premier League, ganó la batalla de los saques de esquina este domingo ante Chelsea, al que venció 2-1, y dio un golpe sobre la mesa a diez fechas para el final de la primera división de Inglaterra. Los goles de William Saliba y Jurrien Timber permitieron el triunfo del equipo del norte de Londres.

Dos derbis londinenses victoriosos, contra Tottenham y Chelsea, han devuelto a los Gunners a la senda que conduce a la gloria luego de un breve lapso de dudas. El equipo de Mikel Arteta cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Manchester City, con 28 fechas disputadas.

No obstante hay que tener en cuenta Arsenal ha disputado un partido más, el de la 31ª fecha ante Wolverhampton (2-2), por lo que la ventaja frente al conjunto ciudadano podría reducirse a dos puntos si ganan el duelo que tienen pendiente. De todos modos, los londinenses dependen de sí mismos para lograr el título.

Chelsea representaba este domingo uno de los principales obstáculos en el camino hacia la consagración en la Premier League para un Arsenal que no conquista la liga más importante del mundo desde 2004. Y el equipo rojiblanco lo superó apoyado en su sangre fría, su resiliencia y en su arquero español David Raya.

El club del cañón se vio beneficiado también por las fisuras en la defensa Blue, especialmente por parte del arquero Robert Sánchez. El extremo portugués Pedro Neto confirmó otro mal hábito del Chelsea esta temporada, recibir tarjetas rojas, pues vio una segunda amarilla en el minuto 70.

Los Gunners comenzaron con más fuerza que sus vecinos y no tardaron en ponerse por delante gracias a su especialidad, los córners. Un saque de esquina de Bukayo Saka fue rematado en el segundo palo por Gabriel, antes de que su compañero en el eje de la zaga, William Saliba, enviase el balón a la red de cabeza desde el área pequeña (21′).

El Chelsea igualó antes de la pausa valiéndose de la receta de sus anfitriones: un córner puesto por el capitán Reece James derivó en un gol en propia del defensor ecuatoriano Piero Hincapié (45+1′). Pero en esa faceta el Arsenal no tiene rival. Los “Corner Kings” golpearon una vez más con Declan Rice en la rampa de lanzamiento y Jurriën Timber en la finalización de cabeza (66′).

