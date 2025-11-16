Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Noruega regresará a la Copa del Mundo tras 28 años de espera

Los nórdicos se impusieron 4-1 a Italia en Milán con Erling Haaland como figura. Ya son cinco las selecciones de Europa que confirmaron su clasificación a la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Daniel Bello
16 de noviembre de 2025 - 10:31 p. m.
Los jugadores de Noruega celebran la clasificación de su selección al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los jugadores de Noruega celebran la clasificación de su selección al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Foto: EFE - Jonas Been Henriksen
La selección de Noruega alcanzó este domingo el objetivo que durante décadas le fue esquivo. Un doblete de Erling Haaland encaminó la remontada nórdica sobre Italia en San Siro (4-1). Con esta victoria los vikingos regresaron a la máxima cita tras una ausencia de 28 años.

Pio Esposito, tras recibir un pase de Federico Dimarco dentro del área, abrió el marcador. Fue la única anotación de la primera mitad, en la que la azzurra, dirigida por Gennaro Gattuso, fue superior, con una posesión de 61% y más remates en territorio rival (7-1).

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el complemento, cuando Noruega adelantó sus líneas y no tardó en empatar por intermedio de Antonio Nusa. Esa anotación le dio confianza a los nórdicos, que a partir de ese momento se adueñaron del partido.

Erling Haaland, con un doblete, inclinó el marcador a favor de los vikingos. En tiempo de descuento Jorgen Strand Larsen anotó el 4-1 definitivo que devolvió al combinado nórdico a la máxima cita. Su última participación en el Mundial había sido en la edición de Francia 1998.

La selección de Italia, en cambio, tendrá que disputar de nuevo el repechaje mundialista, tal como hizo en las rutas rumbo a Rusia 2018 y Catar 2022. En ambas ocasiones los tetracampeones del mundo se quedaron en el camino. Su última Copa del Mundo jugada hasta el momento es la de Brasil 2014.

Ya son cinco los equipos europeos que han concretado su clasificación al campeonato del mundo. Los otros son Inglaterra, Francia, Croacia y Portugal. Además de Italia, las otras selecciones que ya confirmaron su presencia en los play-offs son las de Ucrania, Irlanda, Albania y República Checa.

