Jannik Sinner le ganó el pulso a Carlos Alcaraz y se consagró campeón del ATP Finals

Jannik Sinner obtuvo este domingo por segundo año consecutivo el título de las Finales ATP tras derrotar a Carlos Alcaraz por 7-6(4) y 7-5 en Turín. El italiano sostuvo un rendimiento sólido en pista rápida cubierta y evitó que el español conquistara su primer título en este torneo.

Ambos llegaban invictos a esta instancia y con un dominio marcado a lo largo de la semana, pero la regularidad de Sinner prevaleció en los momentos clave del encuentro. El partido enfrentó a dos jugadores que han definido varias finales en la temporada, con siete duelos consecutivos entre ambos en esta instancia.

El italiano volvió a imponerse en casa, apoyado por un público que lo respaldó en todo momento. Alcaraz, con menos horas de descanso que su rival, requirió asistencia médica en el primer set y jugó con un vendaje en la pierna derecha durante toda la segunda manga.

El primer parcial fue equilibrado. Ninguno impuso su plan de juego, aunque Sinner se mostró más estable y preciso. La pausa de casi 12 minutos por una emergencia médica en la grada interrumpió el ritmo. La única opción de quiebre fue para Alcaraz, que forzó un punto de set, pero Sinner respondió con un servicio potente para evitar el quiebre y llevar el set al desempate.

En el ‘tie-break’, el italiano mantuvo la tendencia de la temporada. Había perdido solo tres desempates, todos ante Alcaraz. Subió su efectividad en ese tramo, corrigió errores puntuales y cerró el parcial con un servicio ganador. Su consistencia en los intercambios largos y su precisión desde el fondo marcaron la diferencia.

Alcaraz inició la segunda manga con un quiebre, aprovechando una breve desconexión del italiano. Era la primera vez que Sinner cedía su servicio en todo el torneo. Sin embargo, el español no pudo sostener la ventaja. Con el marcador 3-2, Sinner recuperó terreno y empató el set.

La defensa del italiano fue determinante. Cada subida de Alcaraz fue respondida con ángulos precisos. Sinner selló el quiebre definitivo y aseguró el título sin ceder un solo set en toda la semana. Alcaraz, por su parte, cierra el torneo pensando en la próxima cita con la Copa Davis.

