¡Se queda! Neymar Jr. extendió su contrato con Santos y jugará la Copa Sudamericana 2026

Neymar Jr. celebra un gol durante un partido del Campeonato Paulista entre Santos y Água Santa, en el Estadio Urbano Caldeira en Brasil. Foto: EFE - GUILHERME DIONIZIO

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, último día del año, el mítico club Santos anunció oficialmente que una de las grandes estrellas de su historia extendió su contrato con el equipo hasta diciembre de 2026 para jugar la Copa Sudamericana.

“Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, afirmó el goleador histórico de la selección de Brasil.

Neymar Jr. volvió a Santos, en el cual debutó hace más de 15 años, en enero de 2025. Y a pesar de su poca regularidad, producto de sus constantes lesiones y problemas, fue el principal responsable de mantener al conjunto en primera división.

¿Por qué se queda Neymar en Santos?

A pesar de aún estar recuperándose de una reciente operación de rodilla, el crack nacido en São Paulo espera ser importante para su escuadra. Especialmente durante la Copa Sudamericana 2026, un trofeo que nunca ha ganado el club paulista.

Además, el extremo izquierdo de 33 años también se esperanza con llegar a un nivel de rendimiento que le permita volver a la selección de su país. Todo esto con respecto a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Una puerta que no está ni totalmente cerrada, ni totalmente abierta para Ney, pues Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, ha sido enfático en las ruedas de prensa que, para ponerse camiseta del pentacampeón del mundo, hay que estar en las mejores condiciones físicas y técnicas.

Carrera futbolista de Neymar Jr.

El jugador brasileño debutó en 2009 con Santos, con quien ganó la Copa Libertadores 2011, siendo uno de los mejores del plantel. Dos años después emigró hacia el FC Barcelona a cambio de casi EUR 88 millones. Una transferencia inédita.

Luego de cuatro años en el conjunto blaugrana, Neymar volvió a romper el mercado al provocar, hasta ahora, la compra más cara en la historia del fútbol. París Saint-Germain (PSG) desembolsó EUR 222 millones haciendo efectiva su cláusula de recesión.

En 2023, el astro sudamericano fichó por el Al-Hilal de Arabia Saudita en uno de los contratos más lucrativos en la historia del deporte. Sin embargo, una lesión grave lesión precipitó su salida tan solo dos años después, volviendo a su hogar, Santos.

