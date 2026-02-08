Mire el infernal gol de Haaland al 90+3′ para mantener a City en la pelea: video

Fanáticos de Manchester City celebran el 2-1 final frente a Liverpool en Anfield por la fecha 25 de la Premier League 2025/26. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Manchester City remontó el partido contra Liverpool. En los últimos minutos de un vibrante duelo, se selló el 2-1 final en Anfield que dejó como ganador al visitante. Un triunfo que les sirve a los Sky Blues para mantenerse a seis puntos de distancia del líder de la Premier League, Arsenal.

En un encuentro que careció de goles durante la mayoría del tiempo, todo se decidió en el último cuarto de hora. Un espléndido tiro libre de Dominik Szoboszlai al minuto 74 abrió el marcador en favor del equipo local. No obstante, los visitantes le dieron la vuelta con un gol de Bernardo Silva al 84′ y un penal en el último suspiro de Erling Haaland, quien sentenció el cotejo al 90+3′.

Partido de locos en la Premier League

Las desgracias de los Reds continuaron en el tiempo de descuento con la tarjeta roja que recibió Szoboszlai en el minuto 90+10, culpable de un agarrón de camiseta sobre Haaland que se encaminaba a marcar el 3-1 con el arco a su merced.

El resultado final le permite a City (segundo con 50 puntos) seguir en contacto con Arsenal (primero con 56 unidades). Todo esto a 13 jornadas del final del campeonato y un duelo pendiente entre ambos el 18 de abril de 2026.

En cambio, el vigente campeón, Liverpool (sexto con 39), se aleja de los puestos de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa. Manchester United es cuarto con 44 puntos y Chelsea quinto con 43 unidades.

Fin del hechizo sobre Erling Haaland

Manchester City logró su tercera victoria en Anfield desde la creación de la Premier League en 1992. Las dos anteriores fueron obtenidas en 2003 y 2021, por lo que la victoria de hoy es especial más allá de lo que esta en juego.

También es el fin de una “maldición” para Haaland: quien hasta hoy no había podido marcar gol en Anfield. Era uno de los dos únicos recintos, junto con el Stadium of Light de Sunderland, en los que el delantero noruego nunca había marcado por Premier.

