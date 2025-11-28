Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 24 segundos

EN VIVO Bolivia vs. Colombia: siga el minuto a minuto de las Eliminatorias Femeninas

Colombia afronta su reto inédito en la altura de La Paz, siendo líder la clasificación en la Liga de Naciones Femenina.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
28 de noviembre de 2025 - 08:25 p. m.
Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA
Colombia vuelve a la acción en la Eliminatorias Femeninas esta tarde frente a Bolivia en La Paz. La selección Tricolor viene de un arranque perfecto con dos triunfos y siendo líder en solitario. Por su parte, el conjunto boliviano es colero en la tabla de posiciones y busca sumar sus primeros puntos en casa.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Bolivia en la Liga de Naciones Femenina

Así está la tabla de posiciones en las Eliminatorias Femeninas

Designación arbitral

Así llegaron las protagonistas a La Paz

Previa del partido

La selección femenina afronta esta tarde un desafío inédito en su camino al Mundial de 2027. Tras un inicio perfecto en la Liga de Naciones Femenina —que marca, además, el arranque de las primeras eliminatorias femeninas de la historia en Suramérica—, la tricolor visita, a las 4:00 p. m. de Colombia, la altura de La Paz en la tercera fecha. El partido será en el estadio Hernando Siles, un escenario difícil, incluso para equipos habituados a competir en condiciones extremas.

Colombia llega con campaña perfecta. En la primera fecha, jugada en Medellín, la tricolor venció 4-1 a Perú con autoridad y buen funcionamiento. Luego, en Quito, derrotó 2-1 a Ecuador, en un partido complejo que sirvió como anticipo de lo que significa competir en la altura. Aun así, ese triunfo fue valioso no solo por los puntos, sino por la capacidad del equipo de sostener la calma cuando la intensidad del rival y el desgaste físico comenzaron a pesar.

Bolivia, por su parte, llega con dos derrotas contundentes: 4-0 frente a Ecuador y 5-0 ante Chile. Sobre el papel, Colombia es favorita para mantener su liderazgo, pero el cuerpo técnico ha insistido en no confiarse. “Todas las selecciones Conmebol han aumentado su nivel, incluyendo Bolivia”, advirtió el entrenador Ángelo Marsiglia, subrayando que la evolución regional obliga a preparar cada partido como si fuera decisivo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

