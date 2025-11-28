Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Bayern Múnich vs. St. Pauli: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Bayern busca sostener el liderato tras su caída en Champions, mientras St. Pauli viaja a Múnich urgido por puntos.

Juan Carlos Becerra
28 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Bayern, golpeado entre semana por su primera caída en Champions —3-1 contra Arsenal en Londres—, retoma la Bundesliga con la obligación de sostener su liderato antes de pensar en lo que viene: la Copa de Alemania y ese cruce siempre incómodo frente a Unión Berlín.

El escenario doméstico, sin embargo, trae una buena noticia: Luis Díaz vuelve a estar disponible. El colombiano cumplió la primera fecha de la sanción que le impuso la UEFA por la acción sobre Achraf Hakimi y no sumó minutos en Inglaterra. Llega, por tanto, con energías intactas para un duelo que puede marcar el tono emocional con el que Bayern cierre noviembre. En un plantel cargado y con exigencias en varios frentes, disponer nuevamente del extremo ofrece un matiz distinto para atacar por bandas y recuperar profundidad.

La visita es St. Pauli, un club que se mueve en un universo muy distante al del gigante bávaro pero que trae consigo una urgencia que también pesa. Están en la casilla 16 en la tabla, con apenas 7 puntos en 11 fechas, demasiado cerca del descenso para dormir tranquilos y demasiado lejos de cualquiera de sus ambiciones iniciales. Viajan a Múnich con la presión del presente y el sueño de la sorpresa, aunque para su entrenador, Alexander Blessin, la ecuación está clara: necesitarán algo más que orden.

En la antesala, Blessin reconoció que el Allianz Arena suele ser una sentencia y que la diferencia entre planteles es profunda. Pero también insiste en la oportunidad, en ese costado íntimo que tienen los partidos donde todo parece escrito antes de jugarse. “Será un desafío, pero este es el tipo de partidos que uno sueña jugar cuando es un niño. Sufriremos, eso está claro, pero debemos esforzarnos al límite”, señaló. Y remató con franqueza: “Muchas cosas deben darse en simultáneo: tener un buen día, contar con suerte y que Bayern tenga un mal partido”.

En su lectura, incluso imagina a Bayern con parte de la cabeza puesta en el martes, cuando entre en escena la Copa de Alemania. “Creo que se van a enfocar en la Copa porque no van a querer ser eliminados”, comentó, subrayando que Kompany tiene “suficientes opciones para afrontar todos los compromisos”.

Hora y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern vs. St. Pauli

Fecha: 29 de noviembre de 2025

Hora: 9:30 a.m., hora en Colombia

Estadio: Allianz Arena

TV: Disney+

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

