O’Higgings vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores en vivo

Deportes Tolima vuelve a escena en la Copa Libertadores con un objetivo de avanzar hasta la fase de grupos del torneo continental. El equipo dirigido por Lucas González superó una serie dramática frente a Deportivo Táchira, definida desde el punto penal, y ahora afronta un nuevo desafío contra O’Higgins, que ya demostró que no está dispuesto a ser un actor secundario.

El conjunto de Ibagué dejó atrás una llave sufrida. Ganó 1-0 en Venezuela, pero cayó por el mismo marcador en casa y tuvo que apelar a la tanda desde el punto blanco tras aquel empate agónico que forzó la definición. La experiencia reciente obliga al Vinotinto y Oro a no especular y buscar un resultado que le permita cerrar la serie con mayor tranquilidad en el Manuel Murillo Toro.

Un rival que ya sorprendió

Si algo quedó claro en la ronda anterior, es que O’Higgins no se intimida. El cuadro chileno eliminó a Bahía tras imponerse 1-0 en Rancagua, caer 2-1 en Brasil y luego resistir en los penales, con el arquero Omar Carabalí como figura.

Aunque en la Liga de Primera de Chile no atraviesa su mejor momento —viene de perder ante Palestino (4-2) y Colo Colo (1-0)—, su fortaleza en el Estadio El Teniente es un argumento sólido: en sus últimos 15 partidos oficiales allí suma 10 victorias, un empate y apenas tres derrotas.

Hora y transmisión

El compromiso se disputará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en el Estadio Codelco El Teniente, en Rancagua. El encuentro será transmitido por ESPN para América Latina y también estará disponible en Disney+ Premium.

Tolima, entre la ilusión y el desgaste

El equipo pijao llega motivado tras vencer 1-0 a Atlético Nacional en la Liga BetPlay, triunfo conseguido incluso con un hombre menos. Sin embargo, el calendario ha sido motivo de inconformidad. Lucas González cuestionó la programación, al considerar que el viaje a Chile no les dio el tiempo ideal de recuperación. “Eso complica las cosas”, expresó el entrenador, preocupado por no contar con la frescura necesaria en un duelo de alta exigencia.

Más allá de las quejas, Tolima no accede a la fase de grupos desde 2022 y en 2025 se quedó en el camino al caer contra Melgar en la segunda ronda previa. Ahora está a solo dos partidos de regresar al selecto grupo de clubes que disputan la instancia principal.

La consigna inicial será sacar un resultado positivo en Chile para definir en casa, donde el clima y el empuje de su hinchada suelen inclinar la balanza. O’Higgins quiere golpear primero; Tolima, en cambio, busca dar un paso firme hacia su gran meta continental.

