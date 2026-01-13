¡Óscar Cortés vuelve a Sudamérica, fue anunciado por un equipo de Argentina!

Óscar Cortes, extremo colombiano de 22 años. Foto: Instagram @oscarcortes47

Óscar Cortés concretó su vuelta al fútbol sudamericano tras su discreto paso por Europa. El extremo colombiano, que estaba cedido en el Sporting de Gijón, fue oficializado por Huracán de Argentina como nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada.

Así lo confirmó el equipo mediante sus redes sociales, en las que enfatiza que el jugador llegó al equipo argentino en condición de préstamo. “El delantero colombiano de 22 años proveniente de Rangers de Escocia firmó un préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares”, mencionó el club.

Cortés, de 22 años, solo disputó 11 partidos en lo que va de la temporada, acumulando un total de 448′ minutos. De ellos, ocho fueron con su último equipo, el Sporting de Gijón, entre la Segunda División de España y la Copa del Rey.

La falta de continuidad y las lesiones que ha sufrido desde su salida de Millonarios en 2023 marcaron su paso por clubes como Lens en Fracia, Rangers en Escocia y ahora el conjunto asturiano.

Los números de Óscar Cortes como futbolista profesional

Óscar Cortés suma 70 partidos como profesional, en los que ha registrado 12 goles y 10 asistencias, acumulando 3.580 minutos en cancha. Sus mejores números los consiguió en Millonarios, club con el que disputó 28 encuentros oficiales, marcó siete goles, dio cinco asistencias, y quedó campeón de Liga y Copa.

En su etapa europea, el extremo colombiano tuvo un recorrido marcado por la irregularidad. Con Rangers FC jugó 21 partidos entre liga, copas locales y competiciones UEFA, en los que aportó un gol y dos asistencias, aunque la mayoría de sus apariciones fueron desde el banco y con pocos minutos.

En RC Lens, tuvo participación limitada en la Ligue 1 (cuatro partidos), pero mostró mayor impacto con el equipo filial, en el que anotó tres goles y dio una asistencia en seis compromisos.

En cuanto a su recorrido con la selección de Colombia, Óscar Cortés tuvo un proceso escalonado en las categorías juveniles y ya sabe lo que es vestir la camiseta del combinado absoluto. Con la selección mayor debutó el 15 de junio de 2023 bajo la dirección de Néstor Lorenzo, en un partido amistoso contra Irak, sumando hasta ahora dos convocatorias y una aparición, sin goles.

Cuando más continuidad tuvo fue en las selecciones juveniles. Con la Sub-20, Cortés disputó 25 partidos y marcó 11 goles, convirtiéndose en una de las piezas ofensivas más destacadas del equipo dirigido, en ese entonces, por Héctor Cárdenas.

