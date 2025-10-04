Logo El Espectador
¡Papelón histórico! Brasil quedó eliminado del Mundial Sub-20 en primera ronda

La Canarinha cayó contra España y por primera vez se despide del Mundial Sub-20 en fase de grupos tras sumar tan solo un punto.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de octubre de 2025 - 10:41 p. m.
Jugadores de Brasil reaccionan este sábado, en un partido del grupo C de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Brasil en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile).
Jugadores de Brasil reaccionan este sábado, en un partido del grupo C de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Brasil en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile).
Foto: EFE - ESTEBAN GARAY
Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.

Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

La Canarinha consumó un batacazo histórico y se despide del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile como colista del Grupo C con un solo punto.

Marruecos (6) y México (5) aseguraron la clasificación a los octavos de final, mientras España aguardará los resultados del domingo para definir si avanza como uno de los cuatro mejores terceros.

Colombia, por la clasificación este domingo

La selección de Colombia afronta este domingo un reto decisivo en el Mundial Sub-20 de Chile: el duelo contra Nigeria por la última fecha de la fase de grupos.

Tras vencer a Arabia Saudita en su debut y empatar sin goles con Noruega, la Tricolor llega invicta y con la posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final en un partido que marcará su destino en el torneo.

El partido crucial para la Colombia Sub-20, en el que se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Chile este domingo frente a Nigeria, definirá el rumbo del Grupo F.

El compromiso se disputará en el Estadio Fiscal de Talca a las 6:00 p.m., hora colombiana, con la expectativa de que la Tricolor pueda sellar su paso a la siguiente ronda después de sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas.

El partido podrá verse en nuestro país a través de la señal abierta de Gol Caracol, además de la transmisión en línea mediante la app gratuita ditu, lo que permitirá a los hinchas acompañar a la selección en un choque determinante rumbo a los octavos de final.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

