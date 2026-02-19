Philippe Coutinho no seguirá en Vasco da Gama y priorizará su salud mental

Philippe Coutinho en su presentación con Vasco da Gama. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Philippe Coutinho sorprendió a sus seguidores con un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que confirmó su salida de Vasco da Gama, club al que había llegado en 2024.

El mediocampista brasileño, con pasado en Liverpool y Barcelona, explicó que la decisión está ligada a la necesidad de priorizar su salud mental.

En su comunicado, Coutinho aseguró que pensó durante mucho tiempo antes de hacerlo público, pero que sentía la responsabilidad de hablar con honestidad por el respeto y el cariño que le tiene al club y a su afición.

“Decidí volver al Vasco porque amo a este club. Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado”, expresó.

El futbolista señaló que siempre actuó con profesionalismo durante su etapa en el club y que las críticas recibidas no reflejan su forma de ser. En ese sentido, fue enfático al afirmar: “Nunca faltaría al respeto a la afición, a mis compañeros ni al Vasco. Nunca lo he hecho en ningún lugar donde he estado. Quienes me conocen lo saben”.

El mediocampista explicó que la decisión se dio tras un momento de profunda reflexión, al reconocer que su etapa en el club había llegado a su fin y que necesitaba hacer una pausa para cuidar su bienestar emocional.

“En ese momento, camino al vestuario, sentí y me di cuenta de que mi ciclo en el club había terminado y no volví para priorizar mi salud mental. Esto duele mucho. La verdad es que estoy muy agotado mentalmente”.

En la parte final de su mensaje, el futbolista dejó claro que su salida no rompe el vínculo emocional con la institución. Además, reconoció que dar este paso atrás no ha sido sencillo.

El brasileño agradeció todo lo vivido durante su etapa en Vasco y aseguró que la institución seguirá siendo parte fundamental de su historia personal y profesional. “Mi relación con Vasco es de amor y lo seguirá siendo para siempre. Llevaré a Vasco conmigo para siempre. En mi corazón. En mi historia. En mi vida. De todo corazón… gracias por todo”, concluyó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador