Real Madrid tuvo que intervenir en la polémica que protagoniza Kylian Mbappé en China, en la que una broma del delantero francés sobre el exlíder Mao Zedong provocó una ola de críticas, el bloqueo de sus cuentas en redes sociales y reportes sobre la retirada de contenido publicitario relacionado con el futbolista. El club español ofreció disculpas públicas al pueblo chino, en medio de las repercusiones que también alcanzaron a LaLiga y a varias marcas internacionales.

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Polémica de Mbappé en China: Real Madrid se disculpó y crece la presión sobre el francés

“El Real Madrid desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, manifestó la institución en un comunicado divulgado el miércoles.

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El equipo también reiteró su respeto por el país asiático y por sus seguidores. “Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, agregó.

El pronunciamiento se produjo un día después de que el propio Mbappé se disculpara por sus declaraciones, que generaron controversia debido a la referencia a Mao Zedong, una figura histórica cuya burla sigue siendo un tema especialmente sensible en China, incluso décadas después de su muerte.

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¿Qué dijo Mbappé y por qué generó polémica?

La controversia surgió cuando el atacante francés habló sobre el meme más gracioso que había visto en internet. Según sus palabras, se trataba de una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto al cuerpo de “un tipo cualquiera”, a quien creía que era “un dictador chino”, en una aparente referencia a Mao Zedong.

Ante la reacción que provocaron sus comentarios, el futbolista publicó un mensaje el martes para expresar su arrepentimiento. “Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras (…) estoy sinceramente arrepentido”, declaró.

La respuesta no frenó las críticas. En la red social china Weibo, un usuario escribió que los comentarios habían sido ofensivos hacia China y su población, y sostuvo que no podían traducirse. Además, el video en el que quedó registrada la broma fue eliminado o no podía compartirse en las redes sociales chinas, que operan bajo un estricto control.

Los medios estatales evitaron mencionar directamente a Mao y se refirieron al episodio como unos “comentarios inapropiados sobre China”.

Bloqueos en redes y consecuencias para las marcas

Las repercusiones también llegaron a las plataformas digitales. Xiaohongshu, conocida como RedNote o el Instagram chino, suspendió la cuenta de Mbappé, que tenía más de un millón de seguidores. En Weibo ocurrió lo mismo: un aviso indicó que el usuario había sido bloqueado por infringir las leyes o las normas de la comunidad.

Asimismo, algunos reportes de medios chinos señalaron que marcas internacionales como Dior y Hublot retiraron contenido relacionado con el jugador de sus perfiles en Weibo.

En paralelo, la televisión estatal china suspendió las transmisiones de LaLiga española. El campeonato también se pronunció el martes, lamentó las declaraciones del futbolista y pidió disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que el país tomaba “en serio las disculpas presentadas por la persona en cuestión”.

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La situación contrasta con la imagen que Mbappé había construido entre los aficionados chinos. Los medios estatales lo habían descrito anteriormente como una sensación del fútbol y un talento muy querido en el país, donde su rostro aparecía en publicidad, bebidas con electrolitos y distintas plataformas digitales.

Ahora, las disculpas del jugador y del Real Madrid buscan responder a una controversia que trascendió el ámbito deportivo y alcanzó las redes sociales, la publicidad y las transmisiones del fútbol español en China.

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