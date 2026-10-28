Boletas final de la Sudamericana 2026: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprarlas

Mire más: La historia de amor de Harry Kane que se hizo viral por su Balón de Oro: "Por…

Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que recibirá la definición del segundo torneo de clubes más importante del continente. La capital del Atlántico se prepara para recibir a miles de aficionados que buscarán acompañar a sus equipos en la disputa por el título internacional y las boletas para la final de la Sudamericana ya están listas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mire más: La historia de amor de Harry Kane que se hizo viral por su Balón de Oro: "Por ella es todo"

Según informó la Conmebol, "la primera etapa de venta de boletas para la final de la Sudamericana estará dirigida exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en el país". Este periodo comenzará el miércoles 28 de octubre al mediodía y permitirá adquirir únicamente entradas correspondientes a la Categoría 2, con un precio de US 180, equivalente aproximadamente a COP 563.995.

Publicidad

Durante esta primera fase, cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro entradas. Las boletas serán nominativas y podrán transferirse una sola vez, exclusivamente a personas que cuenten con un documento de identidad colombiano. Con esta medida, la organización busca establecer un periodo de compra preferencial para el público local antes de habilitar la comercialización general.

🎫 ¡Comienza la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



🔗 Etapa exclusiva para el público colombiano a partir del 28/10. Más información: https://t.co/8omC5iWgnV



🔜 @Atletico vs. @BocaJrsOficial en Barranquilla pic.twitter.com/w2GzuJYl87 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 27, 2026

¿Cuándo comienza la venta de boletas de la final de la Copa Sudamericana para el público general?

La venta de boletas para el público general comenzará el viernes 30 de octubre, también a las 12:00 del mediodía, hora colombiana. A partir de ese momento estarán disponibles las entradas de las categorías 1 y 2, que podrán ser adquiridas por aficionados interesados en asistir al encuentro entre los representantes del fútbol brasileño y argentino.

Le puede interesar

No se pierda: "Algún día llegará mi momento": Lamine Yamal habló tras el Balón de Oro a Harry Kane

En cuanto a los precios de las boletas para la final de la Sudamericana, la Conmebol estableció tres categorías. La Categoría 1 tendrá un costo de US 250 (COP 783.327), mientras que la Categoría 2 costará US 180 (COP 563.995). La Categoría 3, destinada exclusivamente a los hinchas de los clubes finalistas, tendrá un valor de US 90 dólares (COP 281.998).

El organismo aclaró que los precios expresados en pesos colombianos son referenciales y pueden presentar modificaciones dependiendo del tipo de cambio vigente al momento de la transacción. Por esta razón, los aficionados deberán consultar el valor definitivo durante el proceso de compra a través de la plataforma autorizada.

Para los seguidores de Boca Juniors y Atlético Mineiro habrá un procedimiento particular. La Conmebol informó que actualmente coordina con ambos clubes la distribución y las condiciones de venta de las entradas de Categoría 3, reservadas para las respectivas hinchadas. La fecha de apertura de esta etapa todavía no ha sido anunciada y será comunicada próximamente mediante los canales oficiales.

Mire, además: Santa Fe vs. Corinthians, en las semis de la Libertadores Femenina: hora y dónde ver en vivo

Las boletas para la final de la Sudamericana 2026 podrán comprarse exclusivamente a través del portal oficial sudamericana.eleventickets.com. La Conmebol recomendó a los interesados realizar un registro previo en la plataforma para agilizar el procedimiento cuando se habil

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador