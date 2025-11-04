¿Por qué expulsaron a Luis Díaz en el partido contra PSG? Polémica en la Champions

Luis Díaz se va expulsado tras su fuerte patada en la Champions. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Luis Díaz vivió una noche de emociones extremas en el Parque de los Príncipes. En apenas 45 minutos, el colombiano pasó de ser la gran figura del Bayern Múnich a protagonista de una expulsión que cambió el rumbo del partido.

Sus dos goles en media hora habían encendido la ilusión bávara en París, pero una fuerte falta sobre Achraf Hakimi lo dejó fuera del campo antes del descanso.

Con ese episodio, Díaz se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions League que marca un doblete y ve la tarjeta roja en el primer tiempo, según confirmó el estadígrafo MisterChip.

Los goles de Luis Díaz: video

El guajiro había iniciado el encuentro con una inspiración desbordante. Apenas a los tres minutos abrió el marcador con un remate cruzado y, minutos después, repitió con una definición exquisita tras una jugada colectiva.

En ese momento, no solo lideraba a su equipo, sino que también superaba a Jackson Martínez como el máximo goleador colombiano en la historia del torneo con 14 tantos. Todo apuntaba a una noche perfecta, pero el destino tenía preparado un giro inesperado.

La acción que lo condenó llegó al minuto 43. En una disputa por el balón cerca del mediocampo, Díaz intentó frenar una salida rápida de Hakimi y terminó impactando con fuerza la pierna del marroquí, que cayó inmediatamente con gestos de dolor.

El árbitro Maurizio Mariani, tras revisar la jugada en el VAR, determinó que el contacto fue temerario y mostró la tarjeta roja directa. El estadio quedó en silencio y el atacante colombiano abandonó el campo con frustración, sabiendo que su actuación quedaría marcada por esa acción desafortunada.

Hakimi salió llorando

El golpe también fue duro para el Paris Saint-Germain. Hakimi debió retirarse entre lágrimas con signos de una lesión seria. Según los reportes iniciales desde el cuerpo médico del club, el lateral sufrió una afectación importante en la rodilla izquierda producto del impacto, lo que encendió las alarmas en el conjunto parisino. El partido, que hasta entonces había sido una exhibición de ritmo y talento, se transformó en un duelo tenso y trabado tras el incidente.

Así, la noche que prometía ser una página dorada en la carrera de Luis Díaz terminó con un sabor agridulce. Sus dos goles lo colocan entre los grandes del fútbol colombiano en Europa, pero su expulsión deja una sombra sobre una actuación que rozaba la perfección. Aun así, su influencia sigue intacta: fue el jugador más determinante del encuentro y, pese al infortunio final, reafirmó por qué su nombre ya está escrito en la historia de la Champions League.

