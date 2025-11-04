Logo El Espectador
PSG vs. Bayern: siga en vivo el minuto a minuto de Luis Díaz en la Champions 2025

PSG y Bayern se enfrentan en París por el liderato de la Champions, con Luis Díaz como gran figura del equipo bávaro.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
04 de noviembre de 2025 - 07:29 p. m.

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
El Parque de los Príncipes será escenario este martes de uno de los duelos más esperados de la Champions League 2025: PSG vs. Bayern Múnich.

El vigente campeón europeo recibe a un rival intratable, líder de la Bundesliga y con una racha perfecta que lo mantiene invicto en todas las competiciones. Ambos equipos llegan con nueve puntos y +10 de diferencia de gol, separados apenas por un tanto a favor del conjunto parisino.

El Bayern de Luis Díaz vive un momento excepcional. Suma 15 victorias consecutivas en partidos oficiales y apenas ha estado cinco minutos en desventaja en toda la temporada. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el equipo bávaro muestra un fútbol sólido, veloz y letal. La presencia del colombiano, junto a Harry Kane, le da al ataque una profundidad que ha hecho temblar a Europa.

En frente estará el PSG de Luis Enrique, que busca dar otro golpe de autoridad en su casa. Aunque ha mostrado cierta irregularidad en la Ligue 1, el técnico español confía en el empuje de su afición y en el regreso progresivo de Ousmane Dembélé, quien apunta a ser titular. Los franceses no podrán contar con Désiré Doué, baja por lesión, pero llegan motivados tras su buen arranque en el torneo.

Siga el minuto a minuto del PSG vs. Bayern Múnich

Hace 5 horas

Estos son los juegos de Champions de hoy

Arsenal cumple con su condición de líder y derrota con contundencia 3-0 a Slavia Praga con goles de Bukayo Saka y un doblete de Mikel Merino. Napoli y Frankfurt empatan 0-0 en Italia.

Hace 5 horas

Los jugadores ya comienzan la entrada en calor

Hace 5 horas

Los elegidos por Luis Enrique

Actualización claveHace 5 horas

Luis Díaz, titular

Actualización claveHace 5 horas

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos! Hoy se jugará el partido de la semana: PSG vs. Bayern Múnich. Además, de lo que ya es este duelo, Luis Díaz apunta a ser titular.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

