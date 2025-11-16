¡Portugal, rumbo al Mundial! Goleada histórica y boleto asegurado a la Copa de 2026

Portugal le ganó 9-1 a Armenia. Foto: EFE - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Portugal confirmó este domingo su presencia en el Mundial de 2026 con una de sus exhibiciones más contundentes en años recientes. En el estadio do Dragão, los lusos golearon 9-1 a Armenia y sellaron su clasificación al máximo certamen de la FIFA.

El equipo de Roberto Martínez, obligado a reaccionar tras la derrota ante Irlanda, respondió con autoridad desde el pitazo inicial. A los siete minutos, Renato Veiga abrió el marcador tras aprovechar un rebote del arquero armenio, conviertiendo así su primer tanto con la camiseta nacional.

Y aunque Portugal parecía encaminar sin problemas la victoria, antes de que se cumplieran veinte minutos de juego el partido se les complicó. La selección de Armenia aprovechó un error en el fondo y Eduard Spertsyan firmó el empate, un golpe que encendió las alarmas en el equipo luso.

Sin embargo, de ahí en adelante, Portugal pisó el acelerador. Gonçalo Ramos marcó el 2-1 a los 28’ y, un par de minutos después, comenzó el show de João Neves, que firmó su primer gol de la tarde. Después, el mediocampista del PSG volvió a aparecer antes del descanso para anotar el segundo de su cuenta al 41’, y antes de que se acabara la primera mitad Bruno Fernandes sumó desde el punto penal el quinto tanto.

En el segundo tiempo no cambió el libreto. Fernandes completó su triplete con un gol al 51’ y otro penalti al 72’. Neves también cerró su propia tripleta al minuto 81′, confirmándose como una de las grandes figuras del proceso clasificatorio. Ya sobre el final, Francisco Conceição puso el 9-1 definitivo tras un pase de João Félix, cerrando un partido que rozó el doble dígito.

La goleada, que llegó sin Cristiano Ronaldo por sanción tras su expulsión ante Irlanda, dejó igualmente buenas noticias para una Portugal que no sufrió su ausencia. Aun así, su aporte en la Eliminatoria —cinco goles— fue de gran ayuda para poner al equipo en la ruta hacia su novena Copa del Mundo.

El triunfo también tuvo un momento de emotividad. En el minuto 21′, la afición rindió un homenaje al fallecido Diogo Jota.

Con esta victoria, Portugal cerró su participación como líder del Grupo F, con 13 puntos de 18 posibles, superando a Hungría, Irlanda y Armenia. La actual campeona de la Nations League, llegará al torneo de Estados Unidos, México y Canadá con una mezcla de jugadores veteranos y juveniles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador