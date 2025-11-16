David Alonso cerró su debut en Moto2 como top-10 del mundo: el balance de su temporada 2025

El piloto en la categoría de Moto 2, Aron Canet (d), persigue al colombiano, David Alonso, durante la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valencia de MotoGP que se disputa este domingo en el Circuito Ricardo Tormo. Foto: EFE - Manuel Bruque

David Alonso cerró este domingo su primera temporada en Moto2 con un meritorio noveno puesto en la clasificación general, tras sumar 153 puntos. El piloto colombiano se consolidó como el segundo mejor debutante del año, a la par de su compañero del Aspar Team, Daniel Holgado.

En 2025, Alonso —campeón de Moto3 en 2024— firmó una temporada de impacto: logró cinco podios, tres de ellos consecutivos. Fue segundo en Australia y Malasia, tercero en Portugal; además ganó en Hungría y subió al tercer puesto en el Reino Unido. Una racha que confirmó su adaptación inmediata a la categoría intermedia.

A sus 19 años, Alonso ratificó que tiene el talento y la técnica para competir en la élite. Este domingo, en la última carrera del año en Valencia, finalizó 18º tras un fin de semana complicado desde la clasificación, donde sufrió problemas que lo hicieron retroceder dos posiciones en la general después de partir inicialmente séptimo.

El domingo tomó la carrera desde el puesto 20, una muestra de lo exigente que le resultó el circuito Ricardo Tormo.

El nuevo campeón: un brasileño hace historia

El brasileño Diogo Moreira se coronó campeón del mundo de Moto2 al término de la carrera final en Valencia. Con 21 años y cuatro victorias esta temporada, se convirtió en el nuevo monarca de la categoría antesala de MotoGP. En 2025 dará el salto a la categoría reina con el equipo Honda-LCR.

Moreira partió noveno y terminó en la 11ª posición, suficiente para mantenerse por delante de su rival directo, el español Manuel González, que acabó 22º. González llegaba al último fin de semana del año 24 puntos por detrás del brasileño, una diferencia que resultó imposible de revertir.

Moreira, que compite en Moto2 desde 2024, sucede en el palmarés al japonés Ai Ogura, quien este año ascendió a MotoGP.

Así quedó la clasificación del GP de Valencia

Así quedó la clasificación general de Moto2

