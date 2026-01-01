Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Rally Dakar, edición 48: así será la carrera y esto es todo lo que debe saber

Este sábado empieza una de las competencias más esperadas del deporte motor. El evento que marca el arranque del calendario deportivo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP
01 de enero de 2026 - 09:30 p. m.
El Rally Dakar es uno de los evento más importantes del automovilismo.
El Rally Dakar es uno de los evento más importantes del automovilismo.
Foto: EFE - Gerard Laurenssen
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La búsqueda de un quinto título para Carlos Sainz, el regreso de Peterhansel, la esperada lucha entre la hegemónica Toyota y Dacia: la 48ª edición del Dakar, que arranca el sábado, promete nuevas aventuras en el desierto de Arabia Saudita.

Carlos Sainz, al volante de un Ford Raptor, tratará de olvidar la decepción del año pasado, cuando tuvo que abandonar en la tercera etapa.

Vínculos relacionados

James y otras estrellas dieron la bienvenida a 2026, año de Mundial: mire el video de FIFA
Así quedaron los octavos de la Copa Africana de Naciones: repase acá todos los cruces
¡No se los pierda! Estos son los mejores partidos en la fase de grupos del Mundial 2026

Si el veterano piloto español quiere sumar un nuevo “Tuareg” (el trofeo que recibe el ganador) tras los cosechados en 2010, 2018, 2020 y 2024, y suceder al saudita Yazeed Al Rajhi, deberá solventar las numerosas trampas que se le presentarán a lo largo de las 13 etapas, con un total de casi 8.000 kilómetros, más de la mitad de ellos cronometrados, en un país que alberga el mítico rally desde 2020, después de sus pasos por África y Sudamérica.

Según el director de la carrera, David Castera, este Dakar se anuncia “duro, equilibrado, con un estándar de dificultad intacto”.

Dos etapas maratón

El rally comenzará y terminará en Yanbu, al borde del mar Rojo, en el oeste del país. Dos etapas maratón (4-5 de enero, y 9-10 de enero), con los participantes haciendo noche en un campamento vivac, figuran en un programa plagado de pasos rocosos y de montañas de dunas de arena.

Al igual que en 2025, por motivos de seguridad, el trazado de esas etapas estará separado para los vehículos FIM (motos) y FIA (coches y camiones), que también descansarán en vivacs distintos.

Con tres victorias en las cuatro últimas ediciones, entre ellas la de Al Rajhi el año pasado, los Toyota Hilux han dado amplias muestras de su nivel y de su fiabilidad.

Los sudafricanos Henk Lategan y Saood Variawa, el estadounidense Seth Quintero, el australiano Toby Price, el portugés Joao Ferreira o el polaco Eryk Goczal aspiran a conquistar su primer Dakar en coches.

Otro antiguo campeón del Mundo de Rallies WRC (9 veces), el francés Sébastien Loeb, flamante vencedor en el Rally de Marruecos, buscará también su primer Dakar en su décima participación. “En el Dakar deben reunirse todas las condiciones, la suerte, la mecánica, la fiabilidad, la navegación, el pilotaje”, sostiene Loeb.

Y otro veterano, Nasser Al Attiyah, correrá con Dacia al igual que Loeb y que el campeón del mundo brasileño Lucas Moraes.

812 participantes

Una lucha entre constructores oficiales en la que podrían ser jueces los equipos privados X-Raid y M-Sport que formarán con coches Mini y Ford.

Después de un año de pausa, Stéphane Peterhansel, apodado “Mr Dakar” por su récord de victorias (14, seis de ellas en moto) competirá a sus 60 años en la categoría Stock con un Land Rover Defender.

“La experiencia no hace el Dakar más fácil, sólo ayuda a comprender hasta qué punto es realmente difícil”, resumió el veterano francés.

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM), vigente campeón, deberá emplearse a fondo ante las Honda del francés Adrien van Beveren (3º el año pasado) y el estadounidense Ricky Brabec, vencedor en 2024.

Con 812 participantes (325 vehículos, con 118 motos), el primer objetivo para todos será llegar al final de lo que, más allá de una competición deportiva, es cada año una aventura humana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

Rally Dakar

Dakar

Automovilismo

Motor

Rally Dakar 2025

Cuándo es el Rally Dakar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.