Premios Conmebol: cuánto dinero ganó Once Caldas y quiénes lideraron los ingresos en 2025

Aunque quedó fuera en cuartos de final, Once Caldas superó a varios equipos de la región y cerró la temporada como uno de los mayores beneficiados del reparto económico de la Conmebol.

La Conmebol publicó el balance económico de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, un informe que retrata el momento financiero más sólido en la historia de los torneos y que, de paso, ubicó a Once Caldas en un lugar inesperado pero muy beneficioso para el club.

Aunque su camino terminó en los cuartos de final de la Sudamericana, el equipo se instaló entre los tres que más recursos recibieron en todo el certamen, un incentivo que confirma que la presencia internacional tiene un valor que va más allá de los resultados.

El ente rector del fútbol suramericano explicó que 2025 marcó cifras sin precedentes, tanto en repartición como en crecimiento acumulado. La Copa Libertadores distribuyó 209.090.000 dólares, mientras que la Copa Sudamericana entregó 78.775.000 dólares, montos que superan por amplio margen todo registro previo. La organización remarcó que la estructura económica de sus competencias ha incrementado más de 400 % en la última década.

En su comunicado, el presidente Alejandro Domínguez celebró que el fútbol continental transita un ciclo de crecimiento sostenido, en el que aumenta la competitividad y también la capacidad de generar recursos. Ese escenario fue el telón de fondo en el que Once Caldas emergió como protagonista silencioso, pero contundente. El equipo, que regresó al plano internacional con un proyecto que busca reconstruir identidad y ambición, terminó como el tercer club con mayores ingresos de toda la Sudamericana, detrás únicamente del campeón y el subcampeón. En números concretos, el blanco acumuló 3.385.000 dólares.

Los líderes de la tabla económica fueron Lanús, que con el título sumó 9.845.000 dólares, y Atlético Mineiro, que obtuvo 5.730.000 dólares como subcampeón.

Para Once Caldas, ese dinero no es solo un alivio presupuestal, sino un punto de partida para reforzar su proyecto, apuntalar la estructura deportiva y recuperar la presencia habitual en torneos internacionales.

El informe también dejó espacio para el análisis del otro gran escenario continental: la Copa Libertadores. Allí, el dominio económico volvió a tener acento brasileño. Flamengo, campeón tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final, terminó como el club que más dinero ha recibido en una edición del torneo, con 33.240.000 dólares obtenidos desde la fase de grupos. El Palmeiras, acostumbrado a las últimas instancias, sumó 17.230.000 dólares, mientras que Racing cerró su campaña con 9.570.000 dólares.

En un año de cifras récord, la Conmebol reafirmó su apuesta por un modelo de premios en expansión, destinado a fortalecer el ecosistema futbolístico del continente. Para Once Caldas, todo esto quedará marcado como un punto de inflexión a través de un protagonismo inesperado pero bien ganado y una inyección económica que puede convertirse en la base de su próximo salto competitivo.

