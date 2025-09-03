No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salah defendió el legado de Luis Díaz y Darwin Núñez en Liverpool

El extremo egipcio pidió que no se les faltara el respeto al colombiano y al uruguayo, quienes lo acompañaron en el ataque de los Reds durante más de tres años.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 12:42 p. m.
Luis Díaz posó junto a Darwin Núñez y Mohamed Salah, los líderes del ataque 'red', con una nueva camiseta de estilo retro, que tiene una cara emotiva y un homenaje a víctimas de la tragedia de Hillsborough
Luis Díaz posó junto a Darwin Núñez y Mohamed Salah, los líderes del ataque 'red', con una nueva camiseta de estilo retro, que tiene una cara emotiva y un homenaje a víctimas de la tragedia de Hillsborough
Foto: Twitter @LFC
Este martes, Mohamed Salah salió al paso de una polémica generada en redes sociales por la plataforma Anfield Edition, un medio independiente administrado por hinchas ‘reds’, que comparó a Luis Díaz y Darwin Núñez con los recientes fichajes de Alexander Isak y Florian Wirtz.

La cuenta publicó este martes una imagen del colombiano y el uruguayo junto a los nuevos refuerzos y escribió: “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol, en clara referencia a que el arribo de Isak y Wirtz representa un salto de calidad respecto a lo que fueron Díaz y Núñez.

El post desató debate inmediato entre los aficionados, algunos se refirieron a la osadía del comentario y otros criticando la falta de respeto hacia dos futbolistas que dejaron huella en Anfield, donde levantaron todos los títulos que se podía ganar a nivel local.

Liverpool invirtió cerca de 170 millones de euros en el mercado para hacerse con Wirtz, extremo alemán que brilló en el Bayer Leverkusen, e Isak, delantero sueco que venía de liderar el ataque del Newcastle United. Ambos son vistos como piezas clave del nuevo proyecto deportivo del técnico Arne Slot.

Mohamed Salah, máxima figura del equipo, decidió responder este miércoles directamente a la publicación. “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió en defensa del aporte de Díaz y Núñez.

El gesto del referente egipcio de los Reds fue celebrado por referentes del club como Jamie Carragher, exdefensor y también símbolo de Liverpool, que aplaudió la postura del atacante y posteó el emoji de un corazón en la publicación que hiso Mo en X (Twitter).

Salah ya había destacado en su momento la influencia de Díaz tras su salida del equipo: “Tu energía, impulso y pasión en el campo han dejado una marca que no será olvidada. Fuimos verdaderamente afortunados de tenerte en Liverpool, y ha sido un honor compartir parte de tu viaje e historia de éxito”, escribió.

El respaldo público de Salah confirma el reconocimiento que mantienen dentro del vestuario los futbolistas que ya no están. Juntos con el colombiano ganaron cinco títulos: una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup y una Community Shield.

Por Redacción Deportes

