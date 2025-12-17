Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: premios, hora y dónde ver en vivo

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla estará en la fase de grupos de manera directa en la Copa Libertadores 2026. Foto: El Espectador - José Vargas

El camino hacia las competencias internacionales más importantes de Sudamérica comienza mucho antes de que ruede el balón y los equipos colombianos tendrán la primera cita el jueves. Aunque la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se disputarán a lo largo de 2026, el primer capítulo oficial se escribirá esta semana con el sorteo que marcará el punto de partida del calendario continental.

Además de conocerse cómo quedarán definidos los bombos, también se explicará el formato de cada torneo y se conocerán los primeros cruces correspondientes a las fases previas.

El evento representa, en la práctica, el mapa inicial de la temporada internacional. Para el fútbol colombiano, una instancia clave para entender cómo quedará distribuida su representación en ambos certámenes.

Así se repartieron los cupos colombianos en torneos Conmebol

Colombia contará con cuatro equipos en la Copa Libertadores 2026. Dos de esos lugares pertenecen a los campeones semestrales del año: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, que acceden de manera directa a la fase de grupos. El título reciente del Junior en la Liga 2025-II cerró el cuadro de clasificados y confirmó su presencia en el bombo principal del torneo más importante del continente.

Los otros dos cupos se asignaron a través de la reclasificación anual. En este caso, Deportes Tolima e Independiente Medellín deberán iniciar su participación desde la fase previa. Superar esos cruces es el requisito indispensable para acceder a la fase de grupos y sumarse al cuadro principal del certamen.

En la Copa Sudamericana 2026, Colombia también tendrá cuatro representantes. Uno de ellos corresponde al campeón de la Copa Colombia, mientras que los tres restantes se definieron por reclasificación, siempre y cuando no tengan lugar asegurado en Libertadores. A diferencia de otros países, los clubes colombianos no ingresan directamente a la fase de grupos, sino que deberán enfrentarse entre sí en una ronda preliminar que solo dejará a dos sobrevivientes. Los equipos que pelearán esos cupos son: Nacional, Millonarios, América y Bucaramanga.

Premios económicos en la Copa Libertadores 2026

Los equipos que disputen la fase 1 de clasificación recibirán 400.000 dólares, mientras que los que avancen a la fase 2 asegurarán 500.000 dólares, instancia en la que estarán Deportes Tolima e Independiente Medellín, clasificados por la tabla de reclasificación 2025, sin contar a los campeones semestrales.

En caso de avanzar a la fase 3, el premio aumentará a 600.000 dólares, un incentivo clave en la antesala de la fase de grupos. Por su parte, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, que ingresan directamente a esa instancia, tienen garantizados tres millones de dólares solo por participar. A esto se suman 300.000 dólares adicionales por cada victoria que consigan en la fase de grupos.

Premios económicos en la Copa Sudamericana 2026

En la Copa Sudamericana, los clubes colombianos deberán disputar una ronda preliminar a partido único entre sí para acceder a la fase de grupos. Atlético Nacional, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios recibirán 225.000 dólares por su participación en esta instancia.

Este monto puede incrementarse hasta 250.000 dólares en caso de jugar el partido como visitante. Solo los ganadores de cada llave avanzarán a la fase de grupos del torneo, lo que convierte esta ronda inicial en una definición directa, con premio deportivo y económico inmediato.

Fecha, hora y lo que viene después del sorteo de Conmebol

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se realizará este jueves 18 de diciembre, desde las 10:00 de la mañana (hora Colombia), en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La ceremonia permitirá conocer cómo quedarán organizados los bombos, los criterios del formato y los primeros emparejamientos oficiales del año. La transmisión se podrá seguir a través del Facebook o YouTube de Conmebol.

Las fases previas se disputarán entre la semana del 2 de febrero y la del 12 de marzo, un tramo decisivo para varios clubes colombianos que se jugarán su continuidad internacional en apenas un par de partidos. Más adelante, durante la semana del 18 de marzo de 2026, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de ambos torneos, ya con el cuadro definitivo de participantes.

