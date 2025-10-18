David Alonso destacó en Australia y va por el triunfo: hora y dónde ver

El piloto colombiano partirá desde la sexta posición en el circuito de Phillip Island, en Australia. Foto: Aspar Team, vía X

David Alonso continúa demostrando que su adaptación a Moto2 va por buen camino. El piloto colombiano tuvo una actuación destacada en el Gran Premio de Australia y se alista para pelear por su segundo triunfo en la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo, al que ascendió en 2025 tras coronarse campeón del Moto3 en 2024.

El fin de semana comenzó con señales alentadoras. En las prácticas libres del circuito de Phillip Island, Alonso se mostró veloz y consistente: fue segundo en la primera sesión y llegó a liderar gran parte de la siguiente, en la que terminó tercero. Esos resultados le permitieron clasificar directamente a la Q2, el grupo que reúne a los pilotos más rápidos del fin de semana.

Ya en la sesión definitiva de clasificación, el colombiano volvió a estar entre los protagonistas. Sin embargo, no logró redondear su mejor vuelta y finalizó sexto, con un tiempo de 1:30.107, a solo 290 milésimas del brasileño Diogo Moreira, autor de la ‘pole position’. Entre ambos se ubicaron nombres fuertes del campeonato, como el español Daniel Holgado —su compañero de equipo—, quien firmó una sólida recuperación tras una caída el viernes y partirá quinto, con un registro de 1:29.995.

“Hoy hemos tenido el típico día de Australia: amanece con sol, después llueve… Esta mañana no hemos podido trabajar en el ritmo de carrera por la lluvia, pero en el cronometrado he dado un paso adelante rodando en solitario. He tenido más determinación para ir rápido sin nadie delante y he podido jugar más con la moto en algunos puntos. Estoy muy feliz, únicamente me ha faltado un poco en el último sector de la última vuelta, así que seguiremos trabajando en esos detalles”, explicó Alonso tras la jornada clasificatoria. “Mañana nos centraremos en tratar de hacer nuestro mejor ritmo durante la carrera”, añadió.

La competencia principal del Gran Premio de Australia de Moto2, que sufrió modificaciones de horario, se correrá este sábado 18 de octubre a las 9:15 p.m. (hora de Colombia). Será una nueva oportunidad para Alonso de demostrar su madurez deportiva y su capacidad para gestionar las condiciones cambiantes de un circuito tan impredecible como el de Phillip Island. La transmisión se podrá seguir por ESPN y Disney+.

Actualmente ubicado en la duodécima posición del campeonato con 97 puntos, el colombiano afrontará la carrera con la consigna de evitar errores, mantenerse alejado de caídas y encontrar un ritmo constante que le permita remontar. Su objetivo no es menor: buscar una segunda victoria en Moto2, después de la conseguida en el Gran Premio de Hungría, que marcó su estreno triunfal en la categoría.

El talento está intacto, la velocidad también. Australia será, una vez más, el escenario para medir el temple de un piloto que sigue haciendo historia para el motociclismo colombiano.

