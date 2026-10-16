Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas tras sus declaraciones sobre el club

El equipo madrileño rechazó las declaraciones de Tebas y aseguró que la aclaración del dirigente, quien habría…

Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) , después de que el dirigente comparara los métodos de actuación del club blanco con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi . La institución calificó sus palabras como “absolutamente intolerables” y de “extraordinaria gravedad” en un comunicado oficial.

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El equipo madrileño rechazó las declaraciones de Tebas y aseguró que la aclaración del dirigente, quien habría precisado que no se refería a la ideología nazi, no disminuye el carácter ofensivo de sus comentarios.

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"El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", dice el comunicado.

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Real Madrid relaciona la polémica con el caso Negreira

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la referencia al caso Negreira, relacionado con los pagos que FC Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Real Madrid cuestionó que Tebas, desde sus responsabilidades en LaLiga y la RFEF, se concentre en desacreditar al club en lugar de impulsar el esclarecimiento de estos hechos.

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"Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones".

El club acusa a Tebas de falta de neutralidad

En el documento, el Real Madrid también cuestionó la imparcialidad del presidente de LaLiga y sostuvo que sus declaraciones y comportamientos reiterados son incompatibles con las responsabilidades institucionales que desempeña. "La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español".

Por estas razones, la entidad madridista formalizó su exigencia de dimisión inmediata de Tebas tanto de la presidencia de LaLiga como de la vicepresidencia de la RFEF.

"En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. El Real Madrid C. F. continuará defendiendo sus derechos, su prestigio institucional, el completo esclarecimiento del caso Negreira y la necesaria regeneración del fútbol español", finaliza el comunicado.

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