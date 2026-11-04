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Real Madrid remontó en el último minuto y Liverpool sufrió sorpresiva derrota en Champions

Real Madrid mantuvo su invicto con una agónica victoria 3-2 con AEK, gracias a un gol de Federico Valverde en el descuento. Por su parte, Liverpool cayó 3-2 contra Fenerbahce en Estambul y sufrió su primera derrota en la presente edición del torneo.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
ATHENS (Greece), 04/11/2026.- Real Madrid's Federico Valverde (partially seen on the ground) celebrates with his teammates after scoring the 2-3 goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid, in Athens, Greece, 04 November 2026. (Liga de Campeones, Grecia, Atenas) EFE/EPA/PETROS PATTAKOS
Real Madrid mantuvo su invicto con una agónica victoria 3-2 con AEK, gracias a un gol de Federico Valverde en el descuento.
Foto: EFE - PETROS PATTAKOS

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Real Madrid protagonizó una remontada agónica ante el AEK en Atenas, mientras que Liverpool sufrió un inesperado tropiezo contra Fenerbahce en Estambul, donde perdió 3-2 y cedió terreno en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Los españoles consiguieron mantener su puntaje perfecto en el torneo gracias a un gol de Federico Valverde en el tiempo de adición, mientras que los ingleses no pudieron sostener su ventaja y terminaron pagando caro sus desconcentraciones defensivas.

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Real Madrid sufrió, pero encontró la victoria en el último suspiro

El equipo dirigido por José Mourinho tuvo que exigirse al máximo para llevarse los tres puntos del estadio Agia Sophia. El AEK sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta intensa y logró ponerse en ventaja a los 12 minutos, cuando Aboubakary Koita sacó un potente remate que venció a Thibaut Courtois.

El gol obligó al conjunto blanco a reaccionar. Después de superar los momentos de mayor presión del equipo griego, Real Madrid comenzó a encontrar espacios y asumió el protagonismo del encuentro. Jude Bellingham fue uno de los encargados de darle mayor ritmo al juego y terminó encontrando el empate a los 32 minutos, con una definición de tacón tras un centro de Marc Cucurella.

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El inglés, además, alcanzó una marca importante al convertirse, con 23 años, en el jugador más joven en disputar 60 partidos de Champions League.

En el segundo tiempo, los visitantes estuvieron cerca de completar la remontada, pero el AEK también encontró espacios para hacer daño. A los 75 minutos, Stavros Pilios aprovechó un centro raso de Koita para poner nuevamente arriba a los locales.

La respuesta madridista no tardó. Apenas tres minutos después, Kylian Mbappé apareció para conectar un centro de Denzel Dumfries y establecer el 2-2. El francés incluso estuvo cerca de marcar nuevamente a los 86′, cuando estrelló un potente remate contra el larguero.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, apareció Federico Valverde. El uruguayo, que había ingresado al terreno de juego a los 67 minutos, encontró un balón en la frontal del área y sacó un disparo contundente para establecer el 3-2 definitivo a los 90+2′.

Con este resultado, Real Madrid completó cuatro victorias en cuatro partidos de Champions League y mantuvo su camino perfecto en la competición.

Liverpool perdió contra Fenerbahce y dejó escapar puntos importantes

La otra cara de la jornada fue para Liverpool, que sufrió su primera derrota en esta edición de la Champions League. El equipo inglés cayó 3-2 con Fenerbahce en el estadio Sükrü-Saracoglu de Estambul, en un partido marcado por la lluvia, las constantes alternativas en el marcador y un desenlace que favoreció al conjunto turco.

Los Reds comenzaron ganando con una anotación de Trey Nyoni a los 25 minutos, pero la ventaja duró poco. Apenas cuatro minutos después, Mason Greenwood consiguió la igualdad para los locales y devolvió la emoción al compromiso.

El encuentro mantuvo su dinámica en la segunda parte. Liverpool volvió a ponerse arriba a los 69 minutos gracias al delantero sueco Alexander Isak y parecía encaminarse hacia una victoria como visitante.

Sin embargo, Fenerbahçe no bajó los brazos y encontró rápidamente la reacción. Archie Brown marcó el 2-2 a los 73 minutos y, cuando el partido entraba en su tramo definitivo, Vedat Muriqi apareció con un cabezazo para completar la remontada y desatar la celebración en Estambul.

El resultado significó la primera victoria del conjunto turco en la fase de liga de la Champions League, que reúne a 36 equipos.

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Para Liverpool, en cambio, fue un golpe importante. La derrota le impidió alcanzar en lo más alto de la clasificación al París Saint-Germain y al Real Madrid, además de prolongar sus dificultades cuando juega en Estambul. El equipo inglés ya había perdido dos veces como visitante ante Galatasaray durante la temporada anterior.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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