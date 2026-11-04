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Jesús Owono rompió el silencio tras el accidente: “Son los días más difíciles de mi vida”

El arquero del FC Andorra publicó una conmovedora carta tras el fallecimiento del delantero de Tenerife.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
SEVILLA, 18/01/2025.- El árbitro Hernández Hernández (d) conversa con el portero Jesús Owono, del Alavés, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Betis y Deportivo Alavés disputan este sábado en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife falleció tras un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un partido de la segunda división española.
Foto: EFE - José Manuel Vidal

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El fútbol español sigue conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció tras un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un partido de la segunda división española. En medio del dolor y las reacciones que ha provocado la tragedia, el guardameta del FC Andorra publicó sus primeras palabras sobre lo sucedido, en una carta en la que expresó su angustia por la pérdida de su colega.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, escribió Owono, de 25 años, en un mensaje difundido este miércoles a través de las redes sociales de su equipo. El futbolista reconoció que le cuesta encontrar las palabras para describir lo ocurrido y que todavía tiene dificultades para asimilar la muerte del delantero.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, expresó el arquero, quien protagonizó involuntariamente el accidente que terminó con la vida del jugador de 30 años.

En su mensaje, Owono también reconoció que habrá cuestiones que deberá afrontar por lo sucedido, aunque dejó claro que, por ahora, su pensamiento está centrado en el fallecimiento de De Miguel y en el sufrimiento de sus seres queridos.

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“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

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¿Cómo ocurrió el accidente entre Jesús Owono y Jesús de Miguel?

La tragedia se presentó el lunes, cuando Tenerife y FC Andorra empataban 2-2 en el séptimo minuto del tiempo añadido. En una acción de juego, Owono salió hacia el círculo central para intentar despejar un balón largo, pero su rodilla impactó contra De Miguel.

El delantero quedó inmóvil sobre el terreno de juego y recibió atención médica durante varios minutos. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta un hospital, donde finalmente falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

El arquero fue expulsado y el encuentro terminó suspendido. Desde entonces, Owono ha permanecido alejado de las redes sociales personales, al punto de desactivar su cuenta de Instagram, en la que tenía más de 30.000 seguidores.

Además, la policía española abrió una investigación rutinaria por un posible homicidio imprudente tras el fallecimiento del futbolista. De acuerdo con la legislación española, las muertes consideradas no naturales implican automáticamente la apertura de una investigación judicial.

Compañero de Owono salió en su defensa

En medio de las difíciles circunstancias que atraviesa el guardameta, uno de sus compañeros en el FC Andorra también se pronunció para expresar su respaldo. El defensor central Lautaro Spatz aseguró que Owono está profundamente afectado por lo ocurrido y pidió tener presente que se trató de un accidente.

“Quienes le conocemos sabemos qué clase de persona es, cuánto está sufriendo en estos momentos y que jamás haría daño a nadie de forma intencionada”, manifestó Spatz en sus redes sociales.

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El futbolista también señaló que, aunque en el fútbol pueden presentarse acciones desafortunadas, nadie habría imaginado que una jugada terminara con consecuencias tan trágicas.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, país al que representa internacionalmente Owono, también manifestó su respaldo al arquero. Su presidente, Venancio Tomás Micha, ofreció apoyo humano y profesional al jugador, al reconocer el profundo dolor y la angustia que atraviesa como protagonista involuntario del incidente.

Seis días de luto en Tenerife

Mientras tanto, el club español continúa rindiendo homenaje a Jesús de Miguel. El Tenerife anunció seis días de luto oficial, periodo durante el cual suspenderá todas sus actividades. Además, jugadores, trabajadores y directivos asistirán al funeral del delantero, que se realizará en Navahermosa, Toledo.

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El estadio Heliodoro Rodríguez López también abrirá sus puertas el sábado por la tarde para que los aficionados puedan despedirse del futbolista. Desde que se conoció su fallecimiento, seguidores del equipo han llevado flores y encendido velas en su memoria.

Como consecuencia de la tragedia, los partidos que Tenerife y FC Andorra tenían programados este fin de semana, frente a Granada y Mallorca, respectivamente, fueron aplazados.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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