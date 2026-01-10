Real Madrid vs. Barcelona: hora, TV y posibles formaciones en la final de la Supercopa

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España 2026. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

La Supercopa de España define este domingo su campeón en Arabia Saudita, con un duelo que vuelve a cruzar los caminos de Barcelona y Real Madrid. El superclásico español definirá el primer trofeo del 2026 en el país ibérico en Yeda, ciudad anfitriona del certamen.

El foco principal de la previa está en Kylian Mbappé, ausente en la semifinal del Real Madrid por un esguince de rodilla y reincorporado a la concentración recién en las últimas horas. Xabi Alonso confirmó que Mbappé estará disponible para la final, aunque evitó asegurar su presencia desde el inicio.

El entrenador optó por un discurso prudente, señalando que la decisión se tomará tras evaluar riesgos junto al cuerpo médico y el propio jugador. “No somos kamikazes”, repitió, en referencia a la necesidad de medir cada paso en un partido de máxima exigencia.

Más allá de las dudas físicas, Mbappé vuelve a ser determinante en el análisis del clásico. Desde su llegada al Real Madrid, convirtió en todas las finales que disputó y fue decisivo en cruces recientes contra Barcelona, tanto en finales como en partidos de liga. Sin embargo, esta vez llega sin continuidad y con una preparación atípica. La incertidumbre está en si será titular o revulsivo para el segundo tiempo.

Las novedades en Barcelona

En la vereda opuesta, Hansi Flick no esquivó la pregunta sobre Mbappé y recordó el balance reciente de sus enfrentamientos contra Real Madrid, con mayoría de triunfos, incluidas finales. Aunque elogió al francés, aseguró que no modificará su plan de juego en función de un solo futbolista. Para Flick, la clave pasa por sostener una identidad que considera distinta a la de su rival.

El momento del equipo catalán respalda ese discurso. Barcelona viene de una semifinal sólida, con goleada incluida, que le permitió rotar y llegar a la final con todos los jugadores disponibles. Lamine Yamal, ausente del once inicial ante Athletic Bilbao por un malestar estomacal, está en condiciones de volver desde el arranque.

El último antecedente entre ambos equipos fue victoria del conjunto blanco por 2-1 en la liga española, en un partido marcado por discusiones y cruces verbales entre futbolistas, un clima que todavía se arrastra en la previa. Ese contexto le suma tensión a una final que, por definición, ya tiene todos los ingredientes de un partido límite.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé o Gonzalo García y Vinícius Jr.

¿Cuándo es la final entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España?

El primer clásico de 2026 servirá para definir al nuevo campeón de la Supercopa de España. Este domingo 11 de enero, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Alinma Stadium de Arabia Saudita para disputar el título del certamen.

Fecha: domingo 11 de enero

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Lugar: Alinma Stadium - Arabia Saudita

TV: Win Sports.

