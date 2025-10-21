Colombia, lista para los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile

La delegación colombiana, con el pabellón nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia ya tiene lista su delegación para los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. En un acto realizado este martes en Bogotá, la ministra del Deporte, Patricia Duque, entregó el pabellón nacional a los para atletas Angie Nicoll Mejía y Santiago León Prada, quienes encabezarán a los 128 imPARAbles (nombre que lleva la delegación) que representarán al país entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre. En total, participarán 1.000 deportistas del continente, entre los 12 y 23 años, en 14 disciplinas deportivas.

La inversión del Ministerio del Deporte para la preparación y participación de la delegación asciende a $ 5.834 millones, informó la cartera. Durante la ceremonia, la ministra Duque expresó su orgullo por el grupo de jóvenes que defenderán los colores de Colombia: “Me llena el corazón compartir con estos para atletas y en nombre del Gobierno nacional les deseo de corazón todos los éxitos en este gran reto”. Mejía, triple medallista mundial en Nueva Delhi, y León Prada, una de las nuevas promesas rumbo a Los Ángeles 2028, serán los abanderados oficiales en Santiago y O’Higgins.

Colombia competirá con 34 mujeres y 94 hombres en boccia, fútbol para ciegos, fútbol PC, gólbol, baloncesto en silla de ruedas (3x3 y 5x5), parajudo, paratletismo, paranatación, powerlifting, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, voleibol sentado y para tiro con arco. “Acá está la reserva deportiva del país que con su tenacidad llevará con honor la bandera del país”, resaltó José Aldíver García, presidente del Comité Paralímpico Colombiano.

En la edición pasada, en Bogotá 2023, Colombia lideró el medallero con 106 preseas: 52 de oro, 30 de plata y 24 de bronce.

