Real Madrid y su lío para diagnosticar las lesiones de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga

Los futbolistas del Real Madrid Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid, España en la víspera de su partido por LaLiga EA Sports contra Sevilla. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

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De acuerdo con el periodista Daniel Riolo, del programa “After Foot” de RMC, el Real Madrid habría cometido un error al revisar la lesión de Kylian Mbappé. Según Riolo, los servicios médicos del club Merengue habrían examinado la rodilla incorrecta del francés. Además, la equivocación también se habría repetido durante la recuperación del esguince en diciembre de 2025.

El fallo habría provocado el viaje de Mbappé hacia la capital francesa en busca de una segunda opinión. El especialista Bertrand Sonnery-Cottet identificó el problema real y propuso un protocolo de fortalecimiento que evitó la cirugía. El goleador galo estuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses.

“No sabía por qué me dolía y saberlo es el primer paso para curarse”, declaró Kylian Mbappé durante su estadía en París. Además, el ex Mónaco dijo que lamentaba mucho las especulaciones y versiones falsas sobre sus motivos para viajar a Francia. “Así es la vida de un atleta de alto nivel”, dijo.

Kylian Mbappé listo para el Mundial 2026

Volviendo a la supuesta equivocación del personal médico del Real Madrid, el cual ha sido calificado por varios medios galos como “vergonzoso”, tal parece que este minó la confianza de Mbappé en los servicios del club español.

Un error de cálculo que tampoco cayó bien en la selección francesa, pues el 10 del Madrid es pieza clave para Dechamps. Incluso desde antes de la cita orbital y durante los partidos amistosos frente a Brasil y la selección de Colombia.

“Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100%. Encontramos el mejor plan para volver al máximo nivel. Continuaremos nuestra preparación para la Copa del Mundo y consolidar este grupo talentoso”, concluyó el delantero francés.

Eduardo Camavinga, otra víctima

Sin embargo, la polémica no solo corre por cuenta de la figura del Real Madrid, sino también por uno de sus compañeros en la selección de Francia. De acuerdo con Le Équipe, Eduardo Camavinga es otro de los afectados.

El mediocampista galo sufrió un golpe a principios de diciembre de 2025 que fue diagnosticado por el cuadro merengue como un contratiempo físico habitual, pero resultó ser una lesión de consideración mayor.

Por culpa del fallo en el diagnóstico, Camavinga entrenó y jugó antes de tiempo, lo que empeoró su estado físico. La equivocación fue la misma que la de Kylian Mbappé; los médicos del equipo examinaron su tobillo derecho, no el izquierdo, que era el que presentaba la dolencia.

¿Qué está pasando en el Real Madrid?

Cuando regresó a los campos de juego, Eduardo Camavinga volvió a quejarse de la misma lesión en el partido frente a Celta de Vigo el 7 de diciembre. Esto obligó a que frenara en seco su actividad física y a un segundo análisis del tobillo.

Ahora sí, examinando la articulación doliente, el cuerpo médico se dio cuenta de que se trataba de una incapacidad de más días que los presupuestados. Lo anterior afectó el calendario del Real Madrid durante los comienzos de 2026.

Tanto el caso de Mbappé como el de Camavinga posan una sombra de dudas en los servicios médicos de un club tan prestigioso como el Madrid. Además, tratándose de dos piezas fundamentales en la selección francesa de fútbol.

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