“Será una fiesta”: Infantino ratificó a México como sede del Mundial pese a ola de violencia

Gianni Infantino, en la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FCF

La FIFA despejó las dudas sobre México como sede del Mundial 2026. Su presidente, Gianni Infantino, afirmó que no existe riesgo para la organización del torneo, pese a la situación de seguridad que ha generado preocupación en la última semana, especialmente en Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas.

Infantino se refirió al tema en Barranquilla, durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol.

El acto contó también con la presencia del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y se realizó por invitación del máximo dirigente del fútbol colombiano, Ramón Jesurún.

📸El Presidente Ramón Jesurun, en compañía de los Presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, así como del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el comité ejecutivo de la FCF,… pic.twitter.com/O8j96NEf0Z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 25, 2026

“Confiamos en México”: la declaración de Infantino

En entrevista con Caracol Radio, Infantino fue claro al explicar la postura del organismo: “Estamos en contacto constante con las autoridades en México, con la Presidencia. Miramos con atención la situación, pero tengo confianza total en su gente, en las autoridades. Queremos que el fútbol sea una fiesta para todos. Estoy seguro de que harán lo posible y más para que todos seamos bienvenidos”, afirmó.

Las palabras del presidente de la FIFA buscan llevar calma en un momento clave del calendario, cuando faltan cuatro meses para el inicio del Mundial y menos de un mes para que Guadalajara reciba el repechaje intercontinental.

Para la FIFA, ese evento será una prueba importante, pero la confianza institucional en México como sede se mantiene intacta.

