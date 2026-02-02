Álvaro Montero, titular y figura indiscutida en Argentina ¿Le alcanzará para el Mundial?

El guardameta colombiano acumula 270 minutos en los primeros tres juegos de la nueva temporada liguera en Argentina. Foto: Velez Sarsfield

El arranque de 2026 volvió a marcar la tendencia que Álvaro Montero venía construyendo desde hace tiempo, pero que con la falta de minutos se estaba diluyendo: seguridad, continuidad y protagonismo bajo los tres palos. En Vélez Sarsfield, el guardameta colombiano se ganó el puesto en esta nueva temporada y se convirtió rápidamente en una de las piezas más confiables del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Tras tres jornadas disputadas en la primera división del fútbol argentino, Montero suma 270 minutos completos. Más allá de la titularidad, su impacto ha sido reconocido por las apariciones en momentos clave que han sostenido a Vélez en este inicio de campeonato.

Titular indiscutido y respaldo del cuerpo técnico

Desde la primera fecha, Montero se adueñó del arco de Vélez. Barros Schelotto no ha dudado en sostenerlo como titular, respaldado por actuaciones que transmiten calma a la defensa y orden al equipo.

El guardameta de 30 años ha recibido solo dos goles en tres partidos, con una portería en cero, cifras que lo ubican entre los arqueros más efectivos del inicio de la liga. Su promedio de 5,3 paradas por partido y apenas 0,7 goles recibidos por compromiso.

Montero, figura en el empate con Independiente

La tercera jornada dejó una prueba de carácter. Vélez visitó a Independiente el sábado 31 de enero y volvió con un punto gracias, en buena parte, a la actuación de su arquero. Montero fue titular, disputó todo el encuentro y terminó con una calificación de 7,1, según SofaScore.

Durante el partido, el colombiano registró cuatro salvadas determinantes, un despeje con los puños y dos cortes de balón en centros aéreos, acciones que evitaron que el local inclinara el marcador. No fueron atajadas para la foto, sino intervenciones oportunas, en momentos de presión, que sostuvieron el resultado.

Un comienzo que lo acerca a la selección de Colombia

El buen momento de Montero en Argentina no pasa desapercibido. Sus números y continuidad lo posicionan como un candidato fuerte para integrar la nómina de la selección Colombia, en un año marcado por la cercanía de la Copa del Mundo.

La posición de arquero en la convocatoria de Néstor Lorenzo es uno de los puntos con mayor incógnita. Si bien es cierto que Camilo Vargas ha sido el titular durante todo el proceso de Eliminatorias, el segundo y tercer arquero ha rotado entre tres nombres: David Ospina, Kevin Mier y Montero.

El exarquero de Millonarios y Deportes Tolima ha construido este presente desde la regularidad, algo que suele ser determinante para los cuerpos técnicos. Con tres partidos completos, estadísticas sólidas y actuaciones decisivas, hace méritos deportivos claros para mantenerse en el radar del seleccionador nacional.

