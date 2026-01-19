Sebastián Villa es seducido desde México: este colombiano sería su nuevo compañero

Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia, celebra al ganar la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda. Foto: EFE - STR

Sebastián Villa podría estar cerca de fichar por Cruz Azul de México. Hace poco, TyC Sports reveló que el club cementero se unió a la lista de pretendientes del colombiano. En esta misma escuadra milita desde 2026 Miguel Ángel Borja.

Kevin Mier y Willer Ditta también hacen parte de la plantilla para la actual temporada, lo que facilitaría la adaptación de Villa. Además, tanto Borja, Mier como Ditta han sido convocados a la selección de Colombia por el DT, Néstor Lorenzo.

“Al haber liberado un cupo de extranjero, Cruz Azul hará un intento por el delantero colombiano, que no continuará en Independiente Rivadavia pese a tener contrato hasta diciembre de este año”, explicaron en el canal de la televisión argentina.

Equipos interesados en Sebastián Villa

El extremo colombiano de 29 años terminó recientemente su contrato con Independiente Rivadavia, escuadra con la que ganó la Copa Argentina 2025, y volvió a figurar en el mercado de fichajes, en el cual ha recibido muchas menciones.

Sin embargo, el interés de clubes como Flamengo, Santos y River Plate no se ha transformado en ofertas formales. Una situación que hasta ahora se está repitiendo con Cruz Azul, que le interesa el jugador, pero aún no le hace una propuesta oficial.

“Por el momento, el interés de Cruz Azul por el ex Boca no se tradujo en una propuesta formal. La dirigencia se comunicó con su entorno para saber si tiene el deseo de emigrar al fútbol mexicano”, concluyeron en el canal privado TyC Sports.

¿En qué equipos ha jugado Sebastián Villa?

El 27 de agosto de 2014, Villa debutó con Deportes Tolima en la Copa Postobón. No obstante, no fue hasta dos años después que jugó sus primeros partidos en la Liga Águila. En 2018, su último año en el equipo ibaguereño, logró ser campeón del FPC.

Inmediatamente después, Boca Juniors se fijó en él y lo fichó por casi dos millones de euros, según Transfermarkt. Con el Xeneize ganó siete títulos en cinco años y disputó la final de la Copa Libertadores 2018 contra el eterno rival, River Plate.

Finalmente, el 2 de junio de 2023, la justicia argentina condenó a Villa a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de abuso sexual con acceso carnal en el caso de Daniela Cortés. Hecho que lo apartó de Boca y lo llevó a reconstruir su carrera en Beroe de Stara Zagora de Bulgaria e Independiente Rivadavia en Argentina.

