Seis nuevos países clasificaron al Mundial 2026, ¿cuáles son y cómo lo lograron?

Costa de Marfil, Inglaterra, Arabia Saudita, Sudáfrica, Senegal y Catar clasificaron este martes a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Poco a poco va tomando forma la Copa del Mundo que el próximo año acogerán Estados Unidos, México y Canadá. En la fecha FIFA que acaba este martes había cupos directos en disputa en las confederaciones de África, Asia y Europa, y en todas ya se repartieron boletos rumbo a la máxima cita.

En total fueron seis los seleccionados que confirmaron su presencia en el Mundial del año entrante y el número de clasificados creció a 28. También se definió el nombre de los que lucharán en noviembre por un lugar en la repesca intercontinental.

A la Confederación Africana de Fútbol, por ejemplo, le asignaron nueve directos. Antes de la jornada de este martes ya se habían definido seis, que fueron para Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde (debutante). Los tres restantes se resolvieron este 14 de octubre.

La selección de Sudáfrica, en horas de la mañana, fue la primera en confirmar el su regreso a la máxima cita tras imponerse con contundencia a Ruanda (3-0) y quedar como líder del Grupo C por encima de Nigeria, uno de los más fuertes de la zona.

Más tarde el turno de comprar el tiquete le llegó a Costa de Marfil, vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, que también selló su boleto tras liderar el Grupo F de principio a fin y ratificarlo con una goleada 3-0 sobre Kenia.

También dirá presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026 el seleccionado de Senegal, que le ganó el pulso en el Grupo B a la República Democrática del Congo. Los leones de Teranga vencieron 4-0 a Mauritania, resultado que les permitió mantenerse en lo más alto de su zona.

Había nueve grupos de seis equipos en los que el primero obtenía el boleto directo, mientras que los cuatro mejores segundos tendrían que jugar un repechaje en noviembre para definir el representante africano en la repesca intercontinental.

Los cuatro mejores segundos en esta eliminatoria africana fueron Gabón, República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria, Burkina Faso, Níger, Madagascar, Uganda y Namibia también quedaron segundos en sus respectivas zonas, pero no les alcanzó para más y quedaron eliminados.

El único de los europeos

La selección de Inglaterra se impuso sin problemas a la de Letonia (5-0) y se convirtió en la única integrante de la UEFA en obtener de manera anticipada su boleto rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los goles de Antony Gordon, Harry Kane (doblete), Maksims Tonisevs -en contra- y Eberechi Eze inclinaron la balanza en el Estadio Daugava a favor del combinado de los Three Lions. Ya son 16 las veces que clasifican a la máxima cita orbital.

Portugal también estuvo cerca de sellar su boleto mundialista. Vencía 2-1 a Hungría en casa gracias a un doblete de Cristiano Ronaldo -que se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias- pero un gol sobre la hora de Dominik Szoboszlai decretó un empate y pospuso la celebración lusa.

Dos nuevos clasificados en Asia

A la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) le fueron asignados ocho cupos directos para el Mundial de 2026. Meses atrás, en la tercera ronda de sus eliminatorias se definieron seis de ellos, que fueron para Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán (debutante) y Jordania (debutante).

En la cuarta ronda asiática se definían los dos cupos directos restantes y la llave para acceder al play-off intercontinental. Hubo dos grupos de tres integrantes cada uno y el mejor de cada una de esas zonas ganaría su boleto rumbo a Norteamérica.

En el Grupo A se impuso Catar, que este martes venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos, resultado que le permitió acceder al segundo Mundial de su historia. Más tarde Arabia Saudita recibió a Irak y le bastaba con empatar para meterse en la máxima cita, lo que al final ocurrió (0-0).

Omán e Indonesia quedaron eliminados en esta ronda, mientras que Emiratos Árabes Unidos e Irak todavía tienen una última oportunidad de ir a la cita orbital. En noviembre jugarán una llave a ida y vuelta. El que gane jugará el repechaje intercontinental.

