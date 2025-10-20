Semifinales de la Libertadores y la Sudamericana: hora y TV de los partidos

Trofeos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: CONMEBOL

Las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana llegan esta semana con promesas de alto voltaje. En la Libertadores, Racing y Liga de Quito intentarán romper el dominio brasileño que se ha extendido durante seis ediciones consecutivas del torneo. En la Sudamericana, mientras tanto, cuatro equipos de distintos países —Independiente del Valle, Atlético Mineiro, Universidad de Chile y Lanús— buscarán un lugar en la final de Asunción. Dos torneos, ocho clubes y una misma pregunta: ¿cómo quedará el mapa continental con los nuevos campeones?

Así se jugarán las semifinales (ida) de la Copa Libertadores

El desafío más grande recae sobre Racing y Liga, los únicos capaces de frenar al Flamengo y al Palmeiras, los gigantes que han monopolizado la “Gloria Eterna”. Las cifras hablan por sí solas: los planteles brasileños están valuados en más del doble que los de sus rivales —el Fla ronda los 228 millones de dólares y el Verdão 247 millones, según Transfermarkt—. Pero si algo ha demostrado la historia reciente del fútbol sudamericano es que la pasión y el orden pueden desafiar la lógica de los millones.

Racing, campeón de la Sudamericana 2024, se aferra al carisma y la fe de Gustavo Costas, quien ha construido una identidad de resistencia y mística en torno a un equipo golpeado por las lesiones, pero sólido en convicción. El miércoles, la Academia visitará el Maracaná con la obligación de sobrevivir ante un Flamengo en plenitud. “Confío a muerte en ellos”, dijo Costas, sabiendo que su grupo necesita inteligencia y temple para soñar con volver a una final de Libertadores después de casi seis décadas.

Enfrente estará un Flamengo que llega con la moral en alto tras vencer al Palmeiras en el Brasileirão. Filipe Luís, su técnico, ha intentado mantener la calma pese a la exigencia del calendario y la irregularidad en la Copa. El Mengão apenas pudo eliminar a Estudiantes por penales, pero su ataque —con Pedro y De la Cruz— mantiene el poder intimidante que lo hace favorito a su cuarta corona continental. “No siempre jugamos bien, pero la actitud nunca falta”, advirtió el DT.

El otro duelo enfrenta al Palmeiras con una Liga de Quito que ya demostró su capacidad para dinamitar pronósticos. En su camino a semis eliminó al campeón defensor, Botafogo, y luego al Sao Paulo, ambos clubes brasileños. Tiago Nunes, su entrenador, ha hecho del orgullo y la fe su combustible: “No siempre gana el dinero; a veces gana el corazón”, dijo tras avanzar de ronda. Este jueves, el estadio Rodrigo Paz será una caldera para recibir al bicampeón de Abel Ferreira.

El Palmeiras, pese a la reciente derrota ante Flamengo en el torneo local, sigue siendo el equipo más consistente del continente: nueve victorias en diez partidos, una defensa casi impenetrable y la ambición de convertirse en el más laureado de Brasil con cuatro Libertadores. “Ni tan malos cuando nos critican ni los mejores del mundo cuando ganamos”, resumió Ferreira. El choque ante Liga promete intensidad, altitud y una lucha simbólica entre poder económico y espíritu competitivo.

Así se jugará la ida de las semifinales en la Copa Sudamericana

Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, la batalla también se enciende con estilos opuestos y geografías contrastantes. En Quito, Independiente del Valle busca seguir agrandando su legado frente a Atlético Mineiro, único brasileño sobreviviente. El club ecuatoriano, ejemplo de gestión y cantera, apunta a su tercera estrella tras los títulos de 2019 y 2022. Enfrente, un Mineiro en crisis en el Brasileirao se aferra a Sampaoli y a la mística para encontrar oxígeno.

La otra semifinal enfrentará a Universidad de Chile y Lanús, dos campeones históricos que llegan con cuentas pendientes. La U jugará sin público por sanción tras lo sucedido en su llave previa con Independiente de Avellaneda, pero con la ilusión de revivir la epopeya de 2011; Lanús, campeón en 2013, intentará aprovechar el silencio de Santiago antes de definir en su fortín del sur bonaerense. Como dijo su DT, Mauricio Pellegrino: “Queremos volver de Chile con vida y definir en casa”.

Así, entre los sueños argentinos, la altitud ecuatoriana y el peso de los colosos brasileños, Sudamérica se prepara para una semana decisiva. La Libertadores puede cambiar de idioma; la Sudamericana, de dueño. Pero en ambos casos, el fútbol tiene la última palabra.

