La arquera colombiana Alejandra Usquiano se coronó campeona en la World Series de Nimes

Alejandra Usquiano se consagró campeona este sábado de la parada celebrada en el World Series de tiro con arco, disputada en Nimes, Francia, en la modalidad de compuesto. La colombiana, que llegó al evento se subió a lo más alto del podio tras vencer a la croata Amanda Mlinaric en la final.

En la ronda clasificatoria, Usquiano ocupó la undécima posición tras sumar 589 puntos, un registro que la ubicó en la mitad del cuadro principal. Desde ese punto inició un recorrido exigente, dejando rivales en el camino hacia el título.

Su camino al primer lugar comenzó con una victoria por 149-142 ante la italiana Aloisi Francesca. Luego superó a la danesa Sofie Louise Marcussen por 148-146, en un enfrentamiento todavía más cerrado que exigió precisión en los disparos finales.

En los cuartos de final y semifinales, Usquiano mantuvo el mismo nivel competitivo. Venció 149-146 a la india Parneet Kaur y posteriormente dejó en el camino (149-147) a la estonia Meeri-Marita Paas, resultados que la instalaron en la final.

En el duelo decisivo, la colombiana derrotó 146-144 a la croata Amanda Mlinaric y aseguró el título en Nimes. Con este triunfo, Usquiano se adjudicó una de las siete paradas del World Series en arco compuesto, lo que la refuerza entre las referentes de la modalidad a nivel internacional.

