Bayern Múnich vs. Wolfsburg: fecha, hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga

Luis Díaz quiere iniciar el 2026 como cerró el 2025, por todo lo alto. En su primer partido del año con Bayern Múnich, un amistoso contra el RB Salzburgo, el delantero de la selección de Colombia dio dos asistencias en la victoria 5-0 del equipo bávaro frente al conjunto austríaco.

Ahora, Díaz se prepara para su primer partido oficial de 2026 en el reinicio de la temporada, cuando Bayern enfrente a Wolfsburg en la fecha 16 de la Bundesliga.

Así llega Bayern Múnich en la Liga de Alemania: fue el campeón de invierno

Bayern Múnich marcha con un puntaje casi perfecto en la liga. De 15 partidos jugados, ganó 13 y empató dos, sin registrar derrotas hasta el momento. El equipo acumula 41 puntos, con una diferencia de gol de +44.

Por su parte, Wolfsburgo, de momento, ganó cuatro partidos, empató tres y perdió ocho, ubicándose en la decimocuarta posición con 15 puntos.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich esta temporada

Luis Díaz vive una temporada de ensueño con Bayern Múnich, consolidándose como un extremo decisivo.

Hasta el momento, en la temporada 2025/26 lleva 22 partidos en todas las competiciones, en los que ha convertido 13 goles y ha dado siete asistencias, acumulando un total de 1.784 minutos en cancha.

En la Bundesliga, Díaz lleva 14 encuentros, con ocho goles y seis asistencias, mostrando su capacidad para generar peligro constante en ataque.

En la UEFA Champions League registra tres goles en cuatro partidos, mientras que en la Copa de Alemania suma un gol y una asistencia en tres encuentros.

Los lesionados de Bayern Múnich para enfrentar a Wolfsburgo

Bayern Múnich llega a su primer partido oficial de 2026 todavía con varias bajas importantes por lesión. Jamal Musiala sigue fuera tras la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, Joshua Kimmich continúa recuperándose de un problema en el tobillo, Kim Min-jae sigue en tratamiento por una molestia en la rodilla y Alphonso Davies se encuentra convaleciente debido a una enfermedad.

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: hora, fecha y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga

Fecha: domingo 11 de enero

Hora: 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Estadio: Allianz Arena.

TV: ESPN y Disney +.

