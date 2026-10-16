“Siempre quiero responder con goles en el campo”: Jhon Jader Durán luego de su doblete

El atacante abrió el marcador desde el punto penal y posteriormente convirtió el tercer gol de Benfica. Su actuación llegó después de que el fin de semana anterior permaneciera en el banco de suplentes, una situación sobre la que también se…

Jhon Jader Durán tuvo una destacada actuación con Benfica en la Europa League . El delantero colombiano fue titular y marcó dos goles en la victoria 4-1 contra Celtic, en el Estádio da Luz , en un partido en el que aprovechó la oportunidad para demostrar su capacidad goleadora y responder a las críticas.

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El atacante abrió el marcador desde el punto penal y posteriormente convirtió el tercer gol de Benfica. Su actuación llegó después de que el fin de semana anterior permaneciera en el banco de suplentes, una situación sobre la que también se pronunció al reconocer la competencia que tiene en la delantera.

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Jhon Jader Durán aceptó su rol de suplente en Benfica

El colombiano reconoció el buen momento de Vangelis Pavlidis, quien se ha consolidado como titular en el equipo portugués. Lejos de cuestionar esa decisión, Durán destacó el rendimiento de su compañero y aseguró que está dispuesto a aprovechar los minutos que reciba.

“Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien. Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”, dijo el colombiano. Las declaraciones reflejan la postura del atacante, que busca ganarse un lugar en la formación titular a partir de sus actuaciones. El doblete contra Celtic representa una oportunidad para demostrar su capacidad goleadora y competir por más protagonismo en el conjunto portugués.

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“Siempre quiero responder con goles en el campo”

Durán también se refirió a las opiniones que ha generado su rendimiento. El delantero reconoció que existen comentarios positivos y negativos sobre su desempeño, pero aseguró que su prioridad es seguir trabajando y contribuir al equipo.

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión. Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo. La gente siempre hablará, para bien o para mal. Siempre quiero responder con goles en el campo, pero si no puedo marcar, tengo que seguir trabajando para ayudar a mi equipo”, dijo.

El objetivo de Jhon Jader Durán en la Europa League

El atacante también habló sobre las aspiraciones del club en el torneo continental. Para Durán, Benfica debe afrontar la competición con la intención de conquistar el título, aunque sin dejar de concentrarse en cada compromiso. “Creo que todos queremos ganar esta competición. Si participamos, tenemos que jugar para ganar. Queremos ganar, trabajamos para ello y vamos paso a paso, haciendo todo lo necesario para mantenernos en la lucha”.

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