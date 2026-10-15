El equipo colombiano estará integrado por Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera y Jorman Álvarez. Los cinco gimnastas buscarán representar al…

Colombia se alista para competir en el Mundial de Gimnasia Artística 2026 , que se disputará del 17 al 25 de octubre en Róterdam, Países Bajos. La delegación nacional estará liderada por Ángel Barajas, subcampeón olímpico en barra fija en París 2024 , quien llega a la cita mundialista después de una destacada temporada, en la que consiguió múltiples medallas en competencias internacionales.

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Colombia se prepara para el Mundial de Gimnasia Artística: fechas y horarios

El equipo colombiano estará integrado por Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera y Jorman Álvarez. Los cinco gimnastas buscarán representar al país en una de las principales competencias del calendario internacional, que reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina.

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¿Cuándo es el Mundial de Gimnasia Artística 2026?

La edición 54 del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebrará entre el 17 y el 25 de octubre en el Rotterdam Ahoy, recinto que recibirá nuevamente el certamen en territorio neerlandés después de diez años.

Durante las primeras tres jornadas se desarrollarán las rondas clasificatorias de las ramas masculina y femenina, con sesiones en la mañana y en la tarde. Posteriormente, la programación se concentrará en las finales, que se disputarán en horario vespertino.

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Este es el calendario del Mundial de Gimnasia Artística 2026:

Sábado 17 de octubre: clasificatorias masculinas y femeninas.

clasificatorias masculinas y femeninas. Domingo 18 de octubre: continúan las clasificatorias.

continúan las clasificatorias. Lunes 19 de octubre: última jornada de las rondas clasificatorias.

última jornada de las rondas clasificatorias. Martes 20 de octubre: finales por equipos.

finales por equipos. Jueves 22 de octubre: final del concurso completo individual.

final del concurso completo individual. Sábado 24 de octubre: primeras finales por aparatos.

primeras finales por aparatos. Domingo 25 de octubre: últimas finales por aparatos y cierre del campeonato.

Las jornadas clasificatorias tendrán doble sesión, mientras que las finales se desarrollarán únicamente en la tarde. Los horarios específicos de cada sesión deberán consultarse en la programación oficial del campeonato.

¿Qué modalidades se disputarán en el Mundial?

En la rama masculina, los gimnastas competirán por títulos en ocho modalidades: equipos, concurso completo individual, suelo, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. Las finales tendrán cupos limitados. En la competencia por equipos participarán ocho países; en el concurso completo individual clasificarán 24 gimnastas, mientras que las finales por aparatos reunirán a ocho atletas, con un máximo de dos representantes por nación.

Además de los títulos mundiales, el campeonato tendrá una importancia especial en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los tres mejores países en la clasificación por equipos obtendrán un cupo directo para las justas olímpicas, tanto en la rama masculina como en la femenina.

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El equipo masculino de gimnasia artística llegó a Rotterdam y se prepara para afrontar el mundial desde este sábado. Ginna estará en la rama femenina.



¡A hacer historia 💛💛💙❤️!https://t.co/60ZGB7fyl6 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 15, 2026

Ángel Barajas, la principal carta de Colombia

Uno de los nombres que concentrará la atención de la delegación nacional será Ángel Barajas. El cucuteño, quien ganó la medalla de plata en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024, llega al Mundial después de sumar importantes resultados durante 2026.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el colombiano conquistó cuatro medallas de oro y una de plata. Posteriormente, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, volvió a destacarse al conseguir tres oros y dos platas.

Estos resultados lo posicionan como una de las principales figuras de Colombia para el campeonato en Róterdam. Su desempeño en barra fija será uno de los puntos de interés para el país, aunque también buscará aportar al equipo nacional en las demás pruebas en las que participe.

Con Barajas al frente y cuatro gimnastas más en la delegación, Colombia afrontará una nueva cita mundialista con el objetivo de competir al máximo nivel y seguir consolidando su presencia en la gimnasia artística internacional.

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