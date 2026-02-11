“Tienes que dar la vida por tu país. Tienes que sentirlo muy, muy dentro”, James Rodríguez

James Rodríguez durante el penúltimo partido entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Pocos y pocas en el país dimensionan lo que representa para James David Rodríguez Rubio ponerse la camiseta de Colombia. “Es una sensación completamente distinta. La gente corre literalmente al televisor solo para ver jugar a la selección”, le dijo el futbolista cucuteño de 34 años a The Athletic.

De acuerdo con la charla entre James Rodríguez y el periodista Felipe Cárdenas justo después de que el colombiano fuera presentado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United, el “10″ de la Tricolor habló con mucha naturalidad sobre lo que genera en él jugar para su natal Colombia.

Los errores de James

“Vas al estadio y ves todas las camisetas amarillas, reconoces a la gente que quiere verte jugar. Ves que no solo es allí, sino en sus casas, en los pueblos. Cierran las escuelas, cierran todo cuando juega la selección”, aseguró.

Palabras frescas que le cuestan cuando se trata de su pasado o de su trayectoria en los 13 clubes en los que ha jugado. Excepto uno, Real Madrid. “37 goles y 42 asistencias”, dijo con orgullo sobre sus años vestido de blanco.

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de en qué te equivocaste y dónde fallaste”, confesó.

James Rodríguez y la prensa colombiana

Incluso, el capitán de la selección de Colombia se sintió tan cómodo con la conversación que se atrevió a por lo menos esbozar algo que nunca había nombrado públicamente, sus errores. “Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿verdad? Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”.

Equivocaciones que durante años han alimentado a sus detractores más dedicados, la mayoría en Colombia. Esa es la razón por la que desconfía tanto de la prensa, especialmente la de aquí. Según James, casi siempre distorsionan sus palabras.

“Respeto mucho el trabajo de los periodistas, pero hay algunos en los medios que lo alteran todo ligeramente solo para conseguir clics y más visitas. Creo que siempre ha sido así”, afirmó atípicamente, pues también dijo que prefiere hablar en la cancha.

James no tiene un problema con el frío

Su llegada a la MLS y concretamente a Minnesota United ha levantado todo tiempo de opiniones. Incluso, algunos han tenido que rebuscar en declaraciones suyas de 2020 para asegurar que a él no le gusta el frío.

Una confusión que el mismo jugador colombiano aclaró en la charla con The Athletic. “Creen que me fui por el frío. Pero me marché por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid”.

Una afirmación del directamente implicado que, al menos para quienes creemos en su palabra, desmonta el mito de que abandonó Bayern Múnich, donde hoy Luis Diáz es figura cada tres días, por las condiciones climáticas.

Los críticos y críticas de James Rodríguez

“Quienes dudan de mí son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor”, confesó el premio Puskas de 2014.

Eso explicaría muy bien por qué James ha convertido a la selección en su club. Un hecho al menos llamativo en un fútbol moderno en el que la mayoría renuncia a su equipo nacional. “No es fácil representar a un país durante tanto tiempo”.

15 años que, a pesar de los altibajos, lo mantienen al pie del cañón en busca de una gran Copa del Mundo 2026. Su mayor motivo de estar hoy en la MLS. “Representas a tus ancestros, tus raíces, de dónde vienes, dónde naciste”, finalizó.

En conclusión, James Rodríguez no ha necesitado de la unanimidad en Colombia para sentirse querido por el país y mucho menos para ser el colombiano más destacado en la historia de la selección. Un rótulo que probablemente él piensa que ya tiene ganado. Sin embargo, eso no le impide trabajar y soñar con un título luciendo la Tricolor. Esa que ha amado tanto, por tantos años y hoy lo mantiene vigente.

