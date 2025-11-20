Logo El Espectador
Sorpresa en Argentina, ¿de qué se trata el nuevo trofeo que obtuvo Rosario Central?

El jugador argentino se consagró con Rosario Central después de que el equipo fuera reconocido como el conjunto con más puntos en la tabla anual.

Diego Alejandro Daza Gómez
20 de noviembre de 2025 - 10:05 p. m.
Ángel Di María, jugador de Rosario Central.
Foto: EFE - Sebastián Granata
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) otorgó este jueves 20 de noviembre, de manera sorpresiva, el título de campeón de la Liga Profesional a Rosario Central por haber finalizado en lo más alto del acumulado anual.

Este reconocimiento, inédito en la historia del campeonato argentino, comenzará a entregarse a los equipos que alcancen esa posición en la primera división. Como no formaba parte de los trofeos tradicionales —Apertura, Clausura y Trofeo de Campeones—, la distinción causó sorpresa.

Tras el anuncio, Ángel Di María —exjugador de Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, entre otros—, y quien regresó al club rosarino para cumplir su sueño de vestir nuevamente la camiseta “canalla”, se pronunció en redes sociales.

“La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, expresó el rosarino, acompañado de varios emojis con los colores del club.

Más tarde, Di María volvió a expresar su alegría por el reconocimiento. “Estamos muy felices, nosotros y toda la familia de Rosario Central, porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos permitió lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, señaló el extremo.

Con este reconocimiento, Rosario Central se convirtió en el campeón de la Liga Profesional tras acumular 66 puntos en 32 partidos correspondientes a las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, con un rendimiento de 18 victorias, 12 empates y solo dos derrotas.

La premiación resulta peculiar porque el equipo rosarino no ganó el Apertura —del que fue eliminado en cuartos de final— y el Clausura aún está en disputa, con los octavos de final que comienza este sábado.

Es por eso que las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios comenzaron a comentar en X, donde se generó una fuerte ola de críticas, principalmente porque la decisión se tomó cuando la clasificación ya estaba definida. Por ejemplo, en Colombia, la tabla de reclasificación, en vez de dar un título, otorga cupos para las competiciones internacionales.

Con este logro, el Canalla suma su título número 13 en la primera división, el primero desde la obtención de la Copa de la Liga en 2023.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

