Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y donde ver en vivo el debut de Luis Díaz

Bayern Múnich y Stuttgart disputarán este sábado la Supercopa de Alemania, en un duelo que marcará una oportunidad ideal para que Luis Díaz levante su primer título con la camiseta del gigante bávaro. El colombiano llega con la ilusión de empezar su etapa en Alemania con una conquista.

El guajiro participó en tres partidos de la pretemporada, pero no pudo anotar en ninguno de ellos, por lo que este encuentro, que será el primero oficial que dispute con el máximo campeón del fútbol alemán, será la oportunidad de estrenarse como goleador

Díaz llegó al equipo bávaro el mes pasado y tiene el objetivo de arrancar con un título su estancia en el gigante alemán, que invirtió 75 millones de euros para ficharlo. Es el tercer colombiano que viste los colores del “La estrella del Sur”, tras Adolfo “El Tren” Valencia y James Rodríguez.

“Espero que pueda demostrar en el partido lo bien que ha trabajado con nosotros durante las primeras semanas. Creo que la energía que muestra cada día y en cada partido es contagiosa para los demás. ”, comentó Vincent Kompany, técnico del Bayern, sobre Lucho en la previa de la Supercopa.

Díaz ha sido campeón en todos los países en los que ha jugado y buscará seguir con esa racha en Alemania. Con Junior ganó la liga colombiana, con Porto la liga portuguesa y con Liverpool la Premier League y otros títulos de copas nacionales.

En frente tendrá al VFB Stuttgart, uno de los clubes más tradicionales de la Bundesliga, que en mayo pasado se consagró campeón de la DFB Pokal tras vencer 4-2 al Arminia Bielefeld en la final. Tendrá la “ventaja” de disputar la Supercopa en su casa, el MHPArena, con el respaldo de su afición.

A pesar de la localía del Stuttgart, el Bayern Múnich parte como amplio favorito gracias a su experiencia en finales y la jerarquía de su plantilla. El conjunto bávaro ha ganado la Supercopa en 10 ocasiones, mientras que el Stuttgart solo la ha conseguido una vez en su historia.

Hora y dónde ver Stuttgart vs. Bayern Múnich:

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: MHPArena (Stuttgart, Alemania)

Canal de TV: ESPN y Disney+

