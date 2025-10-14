Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Sudáfrica clasificó al Mundial 2026! Así va la lista de selecciones con cupo

Con un 3-0 sobre Ruanda en Nelspruit, Sudáfrica aseguró su cuarta participación mundialista y selló su regreso tras 16 años de ausencia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de octubre de 2025 - 06:56 p. m.
Detalle del trofeo de la Copa del Mundo FIFA.
Detalle del trofeo de la Copa del Mundo FIFA.
Foto: EFE - Danny Alveal
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¡Sudáfrica está de regreso en el Mundial! Los bafana bafana se clasificaron este martes para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer 3-0 a Ruanda en Nelspruit.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.

Vínculos relacionados

Deportivo Cali vs. Colo-Colo: hora y dónde ver las semis de Libertadores Femenina
¡Dura baja para Barcelona! Lewandowski se perderá el clásico contra Real Madrid
Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Líderes sólidos de su grupo durante toda la fase clasificatoria, los jugadores dirigidos por el belga Hugo Broos pasaron un gran susto al perder el 29 de septiembre por cauce administrativo un partido frente a Lesoto disputado en marzo pasado por haber alineado a un jugador suspendido.

Al reemplazar su victoria 2-0 por una derrota 0-3, retrocedieron al segundo lugar del grupo, superados por Benín en la diferencia de goles.

Los Guepardos de Benín entonces tuvieron una oportunidad única de clasificarse para su primer Mundial. Pero en la última jornada de las eliminatorias, Benín no pudo resistir el resurgimiento, demasiado tardío, de Nigeria y su estrella atacante Victor Osimhen, autor de un triplete.

Los Super Eagles, un clásico del fútbol africano, que comenzaron estas eliminatorias con tres empates y una derrota, nunca lograron recuperar el terreno perdido frente a Sudáfrica.

Con 17 puntos, terminaron en segundo lugar del grupo, por delante de Benín (15 puntos) y detrás de Sudáfrica (18 puntos).

Sin embargo, no figuran entre los cuatro mejores segundos de grupo que aún pueden clasificarse para el “torneo de repechaje” intercontinental que ofrece dos boletos adicionales para el Mundial 2026.

Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado tras Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento:

Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y África.

AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Sudáfrica

Sudafrica

mundial 2026

mundial

clasificados mundial

clasificados mundial 2026

clasificados al mundial 2026

clasificados al mundial

selecciones mundial 2026

selecciones mundial

africa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.