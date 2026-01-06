Bayern Múnich vs. RB Salzburgo: hora y dónde ver el primer partido de Luis Díaz en 2026

Escucha este artículo
Bayern Múnich vuelve a escena en 2026 con un partido amistoso tras unas cortas vacaciones para retomar el ritmo de competencia de cara a la segunda parte de la temporada. El duelo será frente a RB Salzburgo y está programado para disputarse en el Red Bull Arena.
El compromiso significa el regreso del conjunto bávaro tras el parón invernal y será el punto de partida del segundo tramo de temporada. Luis Díaz está entre los convocados, pero no será de la partida inicial.
El extremo colombiano cerró 2025 consolidado como una de las principales vías de desequilibrio del Bayern. Su capacidad para romper líneas, sostener ataques largos y generar ventajas en el uno contra uno lo convirtió en una pieza cada vez más recurrente dentro de la estructura ofensiva.
Los titulares de Bayern Múnich frente a Salzburgo
Bayern llega al primer juego de 2026 aún con ausencias importantes por lesión. Jamal Musiala continúa al margen por la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes, Joshua Kimmich avanza en su recuperación de tobillo, Kim Min-jae sigue en proceso por un problema de rodilla y Alphonso Davies atraviesa un cuadro de enfermedad.
Más allá de los nombres propios, el amistoso también servirá para observar matices del Bayern de Kompany en este nuevo año. El técnico belga buscará ajustar automatismos, probar variantes y recuperar sensaciones colectivas tras varias semanas sin competencia.
Último enfrentamiento entre Bayern y Salzburgo
El antecedente inmediato entre ambos equipos favorece claramente al Bayern. En el último cruce amistoso de invierno, disputado en enero pasado, los muniqueses se impusieron con un contundente 6-0.
Hora y dónde ver el partido de Salzburgo vs. Bayern Múnich
Fecha: martes 6 de enero de 2026
Hora: 9:00 a.m. hora en Colombia
Estadio: Red Bull Arena
¿Cuánto vuelve a jugar Luis Díaz por la Bundesliga?
El primer partido oficial del año será el domingo 11 de enero, contra Wolfsburg.
- Hora: 11:30 a.m., hora de Colombia.
- Estadio: Allianz Arena.
- TV: ESPN y Disney +.
