Bayern Múnich vs. RB Salzburgo: hora y dónde ver el primer partido de Luis Díaz en 2026

Bayern Múnich inicia su 2026 con un amistoso contra RB Salzburgo que servirá como termómetro tras el parón invernal.

Juan Carlos Becerra
06 de enero de 2026 - 01:43 p. m.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
Bayern Múnich vuelve a escena en 2026 con un partido amistoso tras unas cortas vacaciones para retomar el ritmo de competencia de cara a la segunda parte de la temporada. El duelo será frente a RB Salzburgo y está programado para disputarse en el Red Bull Arena.

El compromiso significa el regreso del conjunto bávaro tras el parón invernal y será el punto de partida del segundo tramo de temporada. Luis Díaz está entre los convocados, pero no será de la partida inicial.

El entrenador sorpresa de Chelsea: quién es Liam Rosenior y por qué llegó
José Enamorado se va de Junior: confirmaron su nuevo equipo y el valor de la venta
Santa Fe hizo oficial sus primeros fichajes de cara la temporada 2026

El extremo colombiano cerró 2025 consolidado como una de las principales vías de desequilibrio del Bayern. Su capacidad para romper líneas, sostener ataques largos y generar ventajas en el uno contra uno lo convirtió en una pieza cada vez más recurrente dentro de la estructura ofensiva.

Los titulares de Bayern Múnich frente a Salzburgo

Bayern llega al primer juego de 2026 aún con ausencias importantes por lesión. Jamal Musiala continúa al margen por la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes, Joshua Kimmich avanza en su recuperación de tobillo, Kim Min-jae sigue en proceso por un problema de rodilla y Alphonso Davies atraviesa un cuadro de enfermedad.

Más allá de los nombres propios, el amistoso también servirá para observar matices del Bayern de Kompany en este nuevo año. El técnico belga buscará ajustar automatismos, probar variantes y recuperar sensaciones colectivas tras varias semanas sin competencia.

Último enfrentamiento entre Bayern y Salzburgo

El antecedente inmediato entre ambos equipos favorece claramente al Bayern. En el último cruce amistoso de invierno, disputado en enero pasado, los muniqueses se impusieron con un contundente 6-0.

Hora y dónde ver el partido de Salzburgo vs. Bayern Múnich

Fecha: martes 6 de enero de 2026

Hora: 9:00 a.m. hora en Colombia

Estadio: Red Bull Arena

TV: FC Bayern TV Plus

¿Cuánto vuelve a jugar Luis Díaz por la Bundesliga?

El primer partido oficial del año será el domingo 11 de enero, contra Wolfsburg.

  • Hora: 11:30 a.m., hora de Colombia.
  • Estadio: Allianz Arena.
  • TV: ESPN y Disney +.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

