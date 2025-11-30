Logo El Espectador
Técnico de Bayern Múnich llena de elogios a Luis Díaz: “tiene una creatividad caótica”

El estratega belga Vincent Kompany enalteció la actuación del colombiano luego de la victoria de su equipo 3-1 contra el St. Pauli.

Diego Alejandro Daza Gómez
30 de noviembre de 2025 - 03:40 p. m.
Luis Díaz celebra el gol que anotó en la victoria de Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra el gol que anotó en la victoria de Bayern Múnich.
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI
Luis Díaz volvió a ser decisivo para Bayern Múnich. El extremo colombiano firmó una nueva actuación determinante en la victoria de su equipo 3-1 sobre St. Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga, partido en el que aportó una asistencia de lujo y anotó un gol agónico, al 90+3.

Con esta presentación, Díaz llegó a 12 goles y seis asistencias en 19 partidos, sumando todas las competencias, números que lo consolidan como uno de los grandes referentes del plantel bávaro y como el segundo jugador con más participación ofensiva del equipo, solo detrás de Harry Kane (27 goles y cuatro asistencias).

En el primer tiempo, cuando Bayern perdía, Díaz realizó una asistencia de tacón y desde el piso para habilitar a Raphaël Guerreiro, quien igualó el marcador. En el cierre del partido, a menos de cinco minutos del final, el guajiro convirtió con el hombro el 2-1 parcial.

La asistencia generó especial atención en Alemania y en el propio Bayern. Según Vincent Kompany, el gesto técnico no fue casualidad.

“Lucho tiene una especie de creatividad caótica. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, afirmó el entrenador en rueda de prensa. “Como defensa, nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él. Mantuvo la cabeza alta aún en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada en el entrenamiento de ayer. Es una cualidad suya”, mencionó el estratega.

Además, la liga alemana también destacó la presentación del colombiano, calificándola como “impecable” en sus canales oficiales.

Luis Díaz se convirtió en un jugador irreemplazable para Vincent Kompany. Su desequilibrio, capacidad para romper líneas y aporte constante al marcador lo han convertido en una pieza fundamental del nuevo proyecto de Bayern.

El equipo bávaro volverá a la acción este miércoles 3 de diciembre, cuando enfrente a Unión Berlín por los octavos de final de la DFB Pokal. Con actuaciones como la reciente ante St. Pauli, Díaz confirma que su adaptación al fútbol alemán fue inmediata y que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

