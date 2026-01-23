Torneo de fútbol Santa Marta entregará un viaje todo pago a la Copa del Mundo 2026

Torneo de fútbol en Colombia, Margarita Replay. Foto: Cortesía: Papas Margarita

El fútbol vuelve a convertirse en una herramienta de transformación social. La Fundación Tiempo de Juego, con el apoyo de Papas Margarita, abre las inscripciones para el torneo de fútbol “Margarita Replay”. Una iniciativa en Magdalena que busca premiar a sus ganadores con un viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Buscamos generar un impacto positivo en las comunidades, trabajando de la mano con socios locales. Este torneo no solo promueve el juego limpio y el respeto, sino que también inspira a los jóvenes a entrenar con pasión y a perseguir sus sueños”, aseguró Juliana Borrero, directora de marketing para Papas Margarita Colombia.

Este torneo hace parte de la iniciativa global Lay’s Replay, desarrollada en colaboración con Common Goal, que busca crear campos de fútbol sostenibles. El programa inició en Sudáfrica en 2001 y se ha expandido a Colombia, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, España, Turquía y Portugal.

Inscripciones y requisitos para el torneo

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Para participar, los equipos deberán cumplir con los siguientes requisitos.

Diligenciar el formulario de inscripción disponible aquí

Asistir a todas las fechas del torneo

Respetar las normas de juego limpio

Tener una afiliación activa a EPS

Contar con autorización de los padres o adultos responsables

Un permiso para salir del país, en caso de ganar

Presentarse el día de la inauguración con una bandera de materiales reciclables

Quienes estén interesados en ampliar detalles sobre el proceso de inscripción o requisitos de participación pueden contactarse a través del WhatsApp +57 (313 260 0761).

Un torneo para vivir el Mundial 2026

A la fecha, el proyecto ha impartido más de 20.000 horas de programación educativa basada en el fútbol y ha sido utilizado más de 860.000 veces por comunidades locales en las 12 canchas habilitadas en diversos países del mundo.

La convocatoria de este torneo de fútbol estará abierta para 48 equipos mixtos, conformados por seis jóvenes entre los 15 y 18 años de Magdalena. La inscripción es gratuita y estará disponible hasta el 5 de febrero de 2026.

La competencia dará inicio el 21 de febrero de 2026 y se disputará en la cancha sintética Margarita del barrio El Pando, en Santa Marta. Contará con una fase de grupos, de la cual clasificarán los dos primeros equipos, para avanzar a cuatro rondas de eliminación directa.

Un viaje a Norteamérica 2026

Más allá del resultado, el torneo busca ser una fiesta deportiva, cultural y un espacio de encuentro para los jóvenes. Según el patrocinador, la pasión y la felicidad se comparten en equipo, mientras la comunidad vibra con cada partido.

El equipo que resulte ganador obtendrá hospedaje y entradas para asistir a un partido de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, participará de intercambios culturales con otros ganadores del torneo Lay’s Replay a nivel global.

