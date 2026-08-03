Tres federaciones europeas retiraron su apoyo a la reelección de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la ceremonia del premio Ciudadano Global, en Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE - Ángel Colmenares

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Este lunes 3 de agosto de 2026 se conoció que la Federación de Fútbol de Gales (FAW), la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) y la Asociación Sueca de Fútbol (SvFF) retiraron su apoyo a Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, para su reelección en el cargo más importante en este deporte.

Alemania, a pesar de ser la única de las selecciones más ganadoras de Europa que nunca mostró su respaldo a la prolongación del mandato de Infantino, se abstuvo de secundar la postura de Gales, Inglaterra y Suecia. Por su lado, Rumanía se perfila como la próxima federación en cesar su apoyo al presidente.

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UEFA vs. FIFA

Con este panorama, cinco de las 55 delegaciones nacionales de la UEFA dejaron de estar del lado de Gianni Infantino. Todo esto por cuenta de su fallido plan de crear una empresa para vender parte de los derechos de la FIFA.

Esta compañía se llamaría FIFA Forward Enterprise y prometería recaudar USD 20.000 millones, cediendo el 20% de las acciones del organismo rector del fútbol. Una idea que no gustó entre las federaciones, especialmente las europeas.

Y aunque el plan del presidente de la FIFA no prosperó, la situación dejó una sensación de malestar generalizado en el mundo. Casi hasta el punto de tomar acciones legales en contra de Infantino, quien es presidente desde 2015.

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Europa no quiere a Gianni Infantino como presidente

La UEFA pidió públicamente los documentos que soportan la iniciativa propuesta por Gianni Infantino. Todo esto, pues consideran emprender acciones legales en contra del plan llamado FIFA Forward Enterprise.

Todo esto con el objetivo de, en caso de decidirse, iniciar la investigación de los verdaderos alcances de esta idea. Esto incluye los informes de Kevin Lamour, exdirector de operaciones de la FIFA, quien renunció tras el escándalo.

Habrá que esperar a que más federaciones nacionales, especialmente de Europa, se unan al bloque contra Infantino de cara a las próximas elecciones de la FIFA, las cuales tendrán lugar en Rabat, Marruecos, el 18 de marzo de 2027.

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